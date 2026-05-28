Tomates +39%, café +18%, carne +15%: así golpea la comida al bolsillo hispano en 2026

Una familia hispana en Estados Unidos necesita entre $150 y $250 dólares más al mes este verano para comprar los mismos alimentos que adquiría hace un año, según datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Esto se refleja en el resultado de la inflación general de alimentos, que se ubicó en 3.2% anual en abril de 2026, con aumentos en productos básicos mucho mayores: tomates hasta 39%, café 18% y carne de res cerca de 15%.

Esta presión no llega sola. La gasolina aumentó 18.9% en los últimos doce meses, mientras que el alquiler consume más del 40% del ingreso familiar en ciudades como Nueva York y Miami.

El problema básico radica en que cada aumento termina reflejándose en los precios del supermercado, especialmente en alimentos frescos y productos importados que forman parte de la dieta cotidiana de millones de familias hispanas.

Los cinco productos que más duelen al llegar a la caja

Según datos del BLS del 13 de mayo de 2026, estos son los aumentos interanuales más pronunciados en productos básicos de la canasta hispana:

Tomates: +39% — golpe directo a salsas, guisos y ensaladas

— golpe directo a salsas, guisos y ensaladas Café: +18.5% — el desayuno diario de millones de hogares

— el desayuno diario de millones de hogares Carne de res: Hasta 14.8% en algunos cortes — proteína central en la dieta latina

— proteína central en la dieta latina Vegetales frescos: +11.5% — espinaca, chile, cebolla, cilantro

— espinaca, chile, cebolla, cilantro Mariscos: +6.2% — especialmente relevante en comunidades caribeñas y costeras

Con estos aumentos, una familia que antes destinaba $120 semanales a la despensa, ahora necesita cerca de $145 para comprar exactamente lo mismo.

¿Por qué subieron tanto los tomates y el café?

David Ortega, economista de alimentos en la Universidad Estatal de Michigan, explicó que los productos perecederos son “el canario en la mina de carbón” ante cualquier variación en el precio del combustible. El diésel subió hasta 60% en su punto más alto del conflicto con Irán, respecto al año anterior, encareciendo toda la cadena de transporte.

Los aranceles del 17% sobre tomates mexicanos, impuestos por el gobierno de Donald Trump, limitaron la oferta disponible y dispararon el precio en góndola. The Economist reportó el 10 de mayo una estimación más mesurada del 25% interanual, afectado exactamente por el mismo fenómeno que tuvieron los huevos en 2025.

Parke Wilde, experto de la Universidad de Tufts, añadió: “Los alimentos perecederos son el indicador de alerta temprana cuando analizamos el impacto de los altos precios del diésel en los supermercados”.

Lo que estos aumentos significan para familias que envían remesas

Para los hogares hispanos que envían dinero a sus familias en México, Centroamérica o el Caribe, el alza en alimentos no es solo un problema doméstico. El Banco Mundial estima que los hogares hispanos mandan más del 70% de las remesas enviadas desde Estados Unidos.

Ante los incrementos de precios básicos, una familia que antes enviaba $300 al mes a su país de origen ahora debe decidir entre mandar esa ayuda o cubrir sus gastos en despensa.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 80% de los migrantes latinoamericanos envía remesas para cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda y transporte de sus familias. Cuando esos mismos rubros se encarecen en EE.UU., la presión sobre ese dinero se vuelve insostenible.

Ana Rodríguez, trabajadora de limpieza en Miami, resumió a Infobae esta presión económica en una sola frase: “Si elijo mandar $300 a mi madre en El Salvador, me quedo sin suficiente para la renta. Pero si no mando, allá no comen”.

Estrategias para reducir el golpe en el supermercado

Especialistas en finanzas personales y organizaciones comunitarias recomiendan estrategias concretas para este verano:

Sustituir tomate fresco por tomate enlatado o en pasta, que es considerablemente más barato

por tomate enlatado o en pasta, que es considerablemente más barato Comprar cortes de res menos costosos. Falda, chambarete o molida son igualmente cortes nutritivos, pero más económicos, sin sacrificar proteína

Falda, chambarete o molida son igualmente cortes nutritivos, pero más económicos, sin sacrificar proteína Usar marcas de tienda. Las marcas libres en café, cereales y lácteos, tienen hasta 30% de ahorro

Las marcas libres en café, cereales y lácteos, tienen hasta 30% de ahorro Planificar la compra semanal con una lista cerrada para evitar compras impulsivas que inflan el ticket

con una lista cerrada para evitar compras impulsivas que inflan el ticket Aprovechar bancos de alimentos y programas SNAP o WIC si el ingreso familiar lo permite

Hispanic Federation ha intensificado la capacitación en administración financiera en comunidades latinas, con talleres gratuitos orientados a familias que sostienen gastos en dos países.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento de precios en alimentos en EE.UU.

¿Cuánto subieron los precios de los alimentos en 2026?

Según el BLS, la inflación alimentaria fue del 3.2% anual en abril de 2026. Pero productos específicos como el tomate subieron hasta un 39% y el café un 18.5% en el mismo período.

¿Por qué subió tanto el tomate?

Por dos razones principales: los aranceles del 17% a los tomates mexicanos redujeron la oferta, y el alza del 60% en el precio del diésel encareció el transporte.

¿Cuánto más gasta una familia hispana al mes en comida?

Entre $150 y $250 dólares adicionales al mes este verano, según proyecciones basadas en el CPI de marzo 2026 y estimaciones de analistas económicos.

¿Los precios van a bajar pronto?

Economistas de Michigan y Tufts advierten que mientras persista la inestabilidad en el precio del diésel y los aranceles sobre importaciones, los precios de alimentos frescos seguirán presionados al alza durante el verano.

¿Qué programas ayudan a reducir el gasto en comida?

SNAP (cupones de alimentos), WIC para mujeres embarazadas y niños, y los bancos de alimentos de la red Feeding America. Para encontrar el más cercano: feedingamerica.org o marcar al 211.

Conclusión

Si los aranceles sobre productos mexicanos no se revierten y el precio del diésel no cede, el verano de 2026 podría convertirse en el período más caro para llenar el refrigerador desde la pandemia.

Para los hogares hispanos que ya ajustaron la renta, redujeron remesas y recortaron salidas a comer, el siguiente paso, reducir la calidad o cantidad de la comida diaria, no es una posibilidad abstracta. En muchas familias, ya está ocurriendo.

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