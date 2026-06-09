¿Puedo morir de un infarto viendo un partido del Mundial 2026? Médicos advierten

En un evento deportivo como el Mundial 2026, con goles sobre la hora, tandas de penales y finales dramáticos, se experimentan celebraciones, nerviosismo y momentos de máxima tensión. Según expertos en salud, esa carga emocional e intensa podría ser peligrosa para algunas personas.

Estudios científicos han encontrado una relación entre ver este tipo de partidos y un aumento de emergencias cardiovasculares, especialmente entre quienes ya presentan factores de riesgo cardíaco. Esto ha llevado a muchos aficionados a preguntarse si realmente es posible sufrir, o incluso morir, de un infarto mientras se observa un juego del Mundial.

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El estrés de un partido puede afectar al corazón

Aunque la mayoría de los aficionados disfruta de los encuentros sin consecuencias médicas, la evidencia científica indica que los partidos de alta tensión pueden actuar como desencadenantes de eventos cardiovasculares en personas vulnerables.

Uno de los estudios, citado por el diario deportivo Marca, fue publicado tras el Mundial de Alemania 2006. La investigación documentó que las emergencias cardíacas en la región de Münich aumentaron significativamente durante los partidos de la selección alemana.

Pero los especialistas también aclaran: el problema no es el fútbol en sí, sino la respuesta fisiológica que generan las emociones extremas.

“Provoca liberación de adrenalina, subida de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardiaca y mayor tendencia a la coagulación”, señala el doctor Gonzalo Navarrete, jefe del servicio de Cardiología de Policlínica Gipuzkoa, en España. “Todo esto puede desestabilizar placas en las arterias”, agregó.

¿Cómo puede producirse un infarto durante un partido?

Las emociones intensas desencadenan una serie de cambios químicos en el organismo. El corazón late más rápido, aumenta la presión arterial y los vasos sanguíneos trabajan bajo una mayor exigencia.

El doctor Miguel Orejas, cardiólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, detalla el mecanismo: “Se liberan catecolaminas y cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la inflamación vascular. Esto conduce a una fisura en las arterias coronarias, ocasionando la formación de un trombo y la interrupción del flujo sanguíneo”.

En términos sencillos, una emoción extrema puede actuar como el detonante de un problema cardiovascular que ya estaba desarrollándose silenciosamente.

Si el partido se extiende a tiempo extra o penales, la tensión emocional puede prolongarse aún más. En algunos casos extremos, el estrés intenso puede desencadenar una miocardiopatía de Takotsubo, conocida popularmente como síndrome del corazón roto.

Cómo reducir el riesgo de infarto durante el Mundial 2026

Los cardiólogos recomiendan adoptar algunas medidas preventivas, especialmente si existen antecedentes cardiovasculares. El primero consiste en ver los partidos en un ambiente tranquilo y evitar el exceso de alcohol, tabaco y comidas abundantes durante los encuentros.

Combinar una situación de estrés intenso con cerveza, cigarrillos y alimentos muy pesados puede aumentar la exigencia sobre el sistema cardiovascular.

Los especialistas también recomiendan mantener correctamente la medicación habitual, no suspender tratamientos sin supervisión médica y, cuando sea posible, acompañarse de familiares o amigos durante los partidos más importantes.

El ejercicio físico moderado realizado de manera regular también puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular y la capacidad del organismo para gestionar situaciones de estrés.

Finalmente, ambos cardiólogos recomiendan prestar atención a cualquier síntoma, como “dolor u opresión torácica irradiada a brazo izquierdo o cuello y mandíbula”. Igualmente, si hay dificultad para respirar, palpitaciones fuertes, sudoración fría, mareo o pérdida de conocimiento.

En cualquier de estos escenarios, la solución es clara: dejar de ver el partido y buscar atención médica.

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