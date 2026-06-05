¿El dolor menstrual puede ser tan fuerte como un infarto? Médicos lo aclaran

El dolor menstrual, que generalmente se le denomina cólicos menstruales, puede llegar a ser tan intenso que dificulta caminar, trabajar, estudiar y realizar actividades cotidianas. Ahora bien: ¿Es comparable con un infarto?

En los últimos años se ha viralizado una afirmación que llamó la atención dentro y fuera de la comunidad médica. En 2016, el profesor de salud reproductiva John Guillebaud, de la University College de Londres, señaló que algunas de sus pacientes describían sus cólicos como una experiencia “casi tan mala como un infarto”.

La comparación generó un amplio debate y ha llevado a muchas personas a preguntarse si realmente ambos dolores pueden equipararse desde el punto de vista médico.

Hay quienes comparan el dolor de parto con los cólicos renales, por ejemplo, pero cuando se trata de un infarto, la similitud es difícil de digerir, ya que se trata de una emergencia médica que puede provocar la muerte.

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Por qué son dolores difíciles de comparar

Pese a las palabras del profesor Guillebaud, que no se basaba en una explicación médica, sino en la experiencia de sus pacientes, el principal motivo que impide comparar ambos dolores es que involucran mecanismos biológicos distintos.

Los cólicos menstruales aparecen principalmente por la acción de sustancias llamadas prostaglandinas, que provocan contracciones del útero para ayudar a expulsar el revestimiento uterino durante la menstruación. Cuando estas contracciones son muy intensas, pueden generar dolor severo en la parte baja del abdomen, la espalda e incluso las piernas.

Por otro lado, un infarto ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del corazón se bloquea, provocando daño en el músculo cardíaco. El dolor suele sentirse en el pecho y puede extenderse hacia los brazos, el cuello, la mandíbula o la espalda.

La doctora Jen Gunter, ginecóloga y divulgadora científica, ha señalado que comparar ambos procesos puede resultar engañoso porque se trata de condiciones médicas completamente diferentes. No obstante, reconoce que algunas mujeres experimentan dolores menstruales extremadamente incapacitantes que merecen atención médica especializada.

El portal Snopes, especializado en verificación de datos, también revisó el origen de la afirmación y concluyó que no existe un estudio clínico que demuestre que el dolor menstrual y el de un infarto tengan exactamente la misma intensidad.

Sin embargo, los médicos también coinciden en otro punto importante que se pone sobre la mesa: más allá de compararlo con un infarto, el dolor menstrual intenso es una condición real que puede alcanzar niveles muy elevados y afectar seriamente la calidad de vida.

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