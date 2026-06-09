Southwest Airlines lanza oferta con hasta 40% de descuento en vuelos para viajar entre agosto y diciembre

Si ya estás pensando en una escapada para el otoño o en los viajes de fin de año, ahora podría ser un buen momento para comprar boletos.

Southwest Airlines anunció una promoción que ofrece hasta un 40% de descuento sobre la tarifa base en millones de asientos para vuelos dentro de Estados Unidos, además de rutas hacia Hawaii, Puerto Rico y otros destinos internacionales.

La aerolínea informó que la oferta estará disponible hasta el jueves 11 de junio y aplica para viajes programados entre el 4 de agosto y el 16 de diciembre de 2026. Según la compañía, la promoción incluye más de 20 millones de asientos en venta, entre ellos millones de vuelos directos a algunos de los destinos más demandados por los viajeros.

“Los clientes de Southwest pueden aprovechar ofertas en todos nuestros productos de viaje y, con más de 20 millones de asientos en promoción, incluidos millones de vuelos sin escalas a destinos que nuestros clientes adoran, nuestra Semana WOW ofrece la oportunidad perfecta para reservar ese viaje”, señaló Sabrina Callahan, vicepresidenta sénior y directora de Marketing Digital de la aerolínea.

Fechas en las que no aplica la promoción

Los descuentos se aplican únicamente sobre la tarifa base y pueden variar según la ruta, la disponibilidad y las fechas seleccionadas. Como ocurre con la mayoría de las promociones aéreas, los asientos con descuento son limitados y pueden agotarse antes de que finalice el período de venta.

La oferta cubre vuelos dentro de los 48 estados continentales, así como viajes hacia destinos turísticos populares como Puerto Rico y el estado de Hawaii. También incluye algunas rutas internacionales operadas por la compañía.

Sin embargo, existen fechas restringidas en las que la promoción no estará disponible. Para vuelos dentro de EE.UU. continental, quedan excluidos el 7 de septiembre, el 9 y 12 de octubre, así como los períodos del 20 al 25 de noviembre y del 27 al 30 de noviembre.

En el caso de los vuelos que salen desde EE.UU. continental hacia destinos internacionales, Hawaii o Puerto Rico, las fechas bloqueadas son del 3 al 8 de septiembre y del 19 al 25 de noviembre. Para los vuelos de regreso desde esos destinos hacia EE.UU. continental, la promoción no aplica entre el 3 y el 8 de septiembre ni del 27 de noviembre al 1 de diciembre.

La venta forma parte de la llamada “Week of WOW”, una campaña promocional de Southwest que busca impulsar las reservas para la temporada de otoño y comienzos del invierno. Para quienes tengan flexibilidad en las fechas de viaje, estas ofertas podrían representar una oportunidad para asegurar boletos a precios reducidos antes de que aumente la demanda durante las vacaciones de fin de año.

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