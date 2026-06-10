Caballo de carruaje murió trasladando a dos pasajeros en Central Park de Nueva York; piden prohibirlos

Un caballo de un carruaje de paseo de 16 años de edad murió ayer en Central Park, confirmó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El animal falleció en las inmediaciones de Central Park West y la calle 72 a las 7:29 p.m. del martes. Las autoridades indicaron que el carruaje transportaba a dos pasajeros en el momento del incidente.

“Estaba corriendo cuando vi a un caballo en el suelo luchando por respirar; poco después, el pobre animal dejó de hacerlo”, relató la testigo Clara Bermúdez.

“El caballo cayó en un instante; yo salí enseguida. Intenté liberarlo para que pudiera levantarse, pero murió en cuestión de segundos”, dijo a ABC News su dueño, Nurettin Kirbiyik.

El sindicato TWU Local 100 señaló que el caballo, llamado Deniz, era muy querido por sus cuidadores. Indicaron que el veterinario de la Unidad Montada del NYPD lo había examinado por última vez en marzo y lo había declarado apto. “Lamentablemente los caballos, al igual que otros animales domésticos, pueden sufrir problemas de salud repentinos y catastróficos”, comentó Eric Loegel, del gremio.

Deniz fue trasladado al departamento de patología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Cornell para que se le practique una necropsia completa y se determine la causa de su muerte.

Existe una marcada división de opiniones entre los grupos defensores de los derechos de los animales y quienes apoyan los paseos en coche movidos por caballos. “Simplemente estaba paseando a mi perro cuando vi a un caballo muerto en el camino de regreso a casa. Y, una vez más, éste es el segundo incidente de este tipo que presencio en diez meses”, dijo Danielle Leean Chin.

“Resulta indignante que haya gente que venga a acusarlo de maltratar al animal que le permite alimentar a sus hijos”, expresó Christine Hansen.

Desde hace años los grupos defensores de los derechos de los animales intentan prohibir estos paseos en coche. Incluso antes de este último incidente, ya tenían prevista una manifestación frente al Ayuntamiento este miércoles. Mientras tanto, estos paseos siguen siendo una atracción popular entre los turistas.

Ashley Byrne, directora de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), reaccionó al incidente con un comunicado: “Si el Concejo Municipal necesitaba una señal de que ha llegado el momento de aprobar la ‘Ley Ryder’, ésta es la indicada. ¿Cuántos caballos más deben desplomarse y morir en las calles de Nueva York antes de que se ponga fin a esta industria mortal de los coches de paseo?”.

En agosto del año pasado una yegua de 15 años murió atada a un carruaje en una calle de Hell’s Kitchen en Midtown Manhattan (NYC) a plena luz del día. Esa muerte se produjo dos semanas después de que el conductor de carruajes Ian Mckeever fuese absuelto de los cargos de crueldad animal tras el desplome de su caballo Ryder en una calle de Manhattan en 2022, reportó The New York Times. La agrupación NYCLASS (Neoyorquinos por Calles Limpias, Habitables y Seguras) exige la aprobación de la Ley Ryder, en honor a ese caso de 2022.