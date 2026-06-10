El tiempo de hoy en Chicago, Illinois para este miércoles 10 de junio

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 10 de junio.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima y los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 55 durante la primera mitad de la jornada y del 98 durante la noche. Luego, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:15 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:25 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será de 88 grados Fahrenheit (31 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 64 (18ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 82% por la mañana, 75% por la tarde y 82% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por el reto que supone acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima