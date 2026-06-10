El tiempo de hoy en Nueva York para este miércoles 10 de junio

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este miércoles en Nueva York? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 64% durante el día y del 57% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 52% durante el día y del 54% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:24 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:27 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 75 y los 91 grados Fahrenheit (24 y 33 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.