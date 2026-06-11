Fujimori retoma la ventaja sobre Sánchez en elecciones de Perú con más del 98% de escrutinio

La candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, superó nuevamente al izquierdista, Roberto Sánchez, en la carrera por la presidencia del Perú con el 98.20%.

Con menos del 2% de las actas pendientes por computar, los datos oficiales posicionan a la conservadora con el 50.001% de los votos válidos, al lograr 9,032,189 sufragios. Por su parte, Sánchez registra el 49.999%, para sumar 9,031,723 votos.

Aunque el pasado lunes Sánchez mantuvo una ventaja de hasta 42,000 sufragios, la tendencia se revirtió a favor de Fujimori debido al peso del voto emitido en el extranjero, donde la candidata cuenta con mayor respaldo, informó EFE.

Factores decisivos para el conteo

Los votos que aún no han sido procesados provienen mayoritariamente del exterior y de actas impugnadas en la capital, Lima. Tomando en cuenta la tendencia de estos dos sectores, las proyecciones apuntan que Fujimori podría concretar el triunfo por un margen estrecho.

Este escenario se asemeja a los comicios de 2016 y 2021, donde Fujimori fue superada por escasos miles de votos por Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

De concretarse este resultado, el fujimorismo regresaría al Poder Ejecutivo peruano tras 26 años de la salida de Alberto Fujimori del Gobierno. Durante la campaña, la candidata destacó la gestión de su padre (1990-2000), vinculando sus propuestas a la estabilidad económica y a la lucha contra grupos subversivos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Más de 27.3 millones de ciudadanos fueron llamados a las urnas el domingo para elegir al próximo mandatario para el periodo 2026-2031. El proceso busca cerrar una etapa marcada por una década de inestabilidad, durante la cual el país experimentó una sucesión de ocho presidentes ante las constantes destituciones impulsadas desde el Parlamento.

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