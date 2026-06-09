Abogado hispano robó más de $1 millón de dólares y emitió cheques sin fondo en Queens, Nueva York: acusación

José Polanco fue acusado formalmente de hurto mayor y otros delitos como sospechoso de haber sustraído más de $1 millón de dólares a dos prestatarios durante procesos de refinanciación hipotecaria y al Dime Community Bank mediante la emisión de cheques sin fondos.

De acuerdo a la fiscalía, durante esta trama fraudulenta Polanco -un ex abogado suspendido de su ejercicio profesional desde 2018– presuntamente transfirió más de $1,5 millones de dólares a cuentas bancarias en Perú.

“Según las acusaciones, este individuo se aprovechó de propietarios de viviendas que confiaban en la refinanciación de sus hipotecas para saldar sus deudas. Presuntamente estafó a clientes por un monto superior a los $400,000 dólares y dejó al Dime Community Bank con una pérdida de $744,000. Insto a cualquier persona que sospeche haber sido víctima de un abuso en una transacción inmobiliaria a que se comunique con nuestra línea de ayuda contra el fraude al consumidor llamando al 718-286-6673“, declaró en un comunicado la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz.

Polanco, de 52 años y residente de Middle Village (Queens), compareció ante el Tribunal Supremo de Queens para la lectura de los cargos que lo acusan de hurto mayor, posesión delictiva de bienes robados y un plan para defraudar. La jueza Leigh Cheng ordenó que regrese a la corte el 15 de julio. De ser condenado se enfrenta a una pena de entre 8 1/3 años y 25 años de prisión.

Según los cargos y la investigación, entre enero y marzo de 2026 Polanco trabajó como agente de cierre bancario para un bufete de abogados con sede en Jackson Heights. Sus funciones incluían garantizar la formalización de documentos y la correcta distribución de cheques durante los cierres de préstamos de los prestatarios. Sin embargo, presuntamente emitió cheques sin fondos por un total superior a los $400,000 dólares -correspondientes a los fondos del préstamo- durante dos cierres de refinanciación.

Una de las víctimas perdió aproximadamente $212,000 dólares de una refinanciación hipotecaria de $300,000; dichos fondos debían destinarse al pago de varios acreedores. El robo dejó a la víctima responsable tanto de los intereses devengados por los préstamos originales como de los de la refinanciación.

Otro residente de Queens perdió aproximadamente $193,000 dólares en una refinanciación hipotecaria. Esta persona es responsable tanto de su préstamo original como del monto adeudado por la refinanciación.

Ambas víctimas están intentando negociar soluciones con las entidades prestamistas. Además Dime Community Bank perdió aproximadamente $744,000 dólares debido a que Polanco presuntamente cobró cheques sin fondos librados contra cuentas que él o su esposa controlaban. El banco aún tiene pendiente de cobro una suma aproximada de $657,000 dólares.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Grandes estafas recientes

En abril Catalina Corona, mujer de 62 años, se declaró culpable de haber robado $10 millones de dólares a sus empleadores -un matrimonio de edad avanzada en Long Island (NY)-, anunció Joseph Nocella Jr., Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Tambien ese mes Donna Eckert, mujer de 66 años, llegó extraditada a Nueva York desde California para enfrentar cargos de hurto mayor por presuntamente haber robado $3.5 millones de dólares al Distrito Escolar Hempstead Union Free en Long Island.

Además Murielle Misczak, ciudadana suiza y directora de la guardería privada Kinderhaus Brooklyn (NYC), fue acusada de malversar $2.75 millones de dólares de los fondos recaudados por concepto de matrículas; y la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba.

En marzo la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba. En diciembre cinco funcionarios de varias compañías de carga en el Aeropuerto JFK -el principal de Nueva York- fueron acusados ​​de sobornar a un alto empleado de Delta Airlines con más de $250,000 dólares en efectivo durante cinco años, además de viajes a Las Vegas y Atlantic City, para mantener sus lucrativos contratos, informó la Fiscalía General del estado Nueva York.

En agosto de 2025 Marc Lindor fue acusado de depositar un cheque alterado por valor de $1,7 millones de dólares en un banco en Long Island (NY) y luego retirar grandes cantidades de efectivo antes de ser detenido. También ese mes Michael Lucchesi (67), destacado médico del SUNY Downstate Medical Center en Brooklyn, fue sentenciado por malversar más de $1,4 millones de dólares para financiar una lujosa guardería canina y otros gastos personales.

En marzo de 2025 Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía. En 2024 Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un sólo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.

En abril de 2024 un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegaron las autoridades federales. También ese año un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.

En marzo de 2024 una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).

En otro caso de estafa con fondos públicos en Nueva York, en marzo de 2024 una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.

También unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia en 2024.

Más temprano ese año 55 empleados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluyó a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).

Igualmente en 2024 un abogado de Nueva York que había representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Luego fue hallado muerto.