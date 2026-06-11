“Vas al infierno”: juez al sentenciar a casero que mató a 3 personas en Queens, Nueva York

David Daniel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras haber asesinado «sin piedad» a su novia y a dos inquilinos en Queens (NYC), al creer que ella estaba a punto de terminar la relación.

«Estoy seguro de que hay un lugar especial en el infierno para alguien como tú», declaró Kenneth Holder, juez de la Corte Suprema de Queens, dirigiéndose a Daniel en un discurso contundente desde el estrado.

Los familiares de las víctimas –su novia, Coleen Caesar Fields (51) y los inquilinos del apartamento del sótano, Wayne Thomas (57) y Evette Sweeney (55)- aplaudieron y celebraron cuando el juez dictó la sentencia por cada uno de los homicidios. Holder, quien asumió el cargo en 2006, se jubilará este año y se espera que ésta sea su última sentencia, acotó Daily News.

El juez arremetió contra Daniel, de 56 años, por haber rechazado una oferta de la fiscalía de 33 años a cadena perpetua realizada en marzo de 2025. «Eso fue un regalo», dijo Holder. «Fue un regalo, porque te advertí cuánto tiempo podrías llegar a recibir en un caso como éste. Y sé que no eres un hombre estúpido».

Daniel se presentó en la Comisaría 113 la mañana del 14 de noviembre de 2023 y confesó a los agentes que había cometido una «atrocidad» en su casa de la calle Milburn, en St. Albans. Al acudir a la vivienda la policía encontró a Fields boca abajo sobre la cama en un dormitorio de la segunda planta; había fallecido a causa de múltiples puñaladas en el cuello. También hallaron a los inquilinos Thomas y Sweeney muertos por heridas de arma blanca en el sótano.

En aquel momento el acusado dijo a la policía que había perdido el control porque Fields se había burlado de él por no cobrar los alquileres atrasados. Sin embargo, ese motivo perdió peso durante el juicio, donde el jurado pudo ver a un Daniel posesivo e infiel que vigilaba a Fields mediante cámaras instaladas en la casa que compartían.

«Mataste a tres personas. ¡Apuñalaste hasta la muerte a una mujer discapacitada en su cama mientras dormía! ¿Qué puede haber peor que eso?». El juez estalló: «¿En qué universo crees que puedes hacer eso y luego… qué, irte a casa? ¿En qué estás pensando? Nunca vas a salir de aquí».

El fiscal adjunto del distrito, Kenneth Zawistowski, describió el momento en que Daniel rechazó la oferta de acuerdo el 24 de marzo de 2025: «Cuando el acusado cruzó las puertas de la celda rápidamente despidió a su abogado, se volvió hacia mí con una sonrisa en el rostro y expresó su deseo de ir a juicio».

Daniel subió al estrado en su propia defensa, pero el jurado no se dejó engañar por su «defensa inventada de amnesia», señaló Zawistowski. «Desde la fecha de los homicidios este acusado se ha presentado constantemente como una víctima», afirmó.

La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, declaró a la salida de la sala: «Todo el mundo, según nuestro sistema de justicia, tiene derecho a un juicio. Él quería el juicio. Quería que todo saliera a la luz, y así fue… Ahora tendrá mucho tiempo para pensar en las familias a las que afectó y en el daño que causó».

En 2025 Sandra Coto Navarro fue arrestada en relación con la muerte de José Portillo, superintendente de un edificio de Queens cuyo cuerpo fue hallado metido en dos bolsas de basura y escondido debajo de una cama en un apartamento donde fue visto por última vez entrando para cobrar el alquiler atrasado.

En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn (NYC) mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro.