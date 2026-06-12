A celebrar la cultura puertorriqueña en el Festival de la Calle 116 en Nueva York

La Gran Manzana se vestirá este fin de semana con los colores de la monoestrellada, comenzando el sábado 13 con el Festival de la Calle 116, una de las celebraciones culturales más queridas de la ciudad, que exalta el orgullo puertorriqueño.

El evento, que cumple 41 años y es totalmente gratuito, iniciará a las 10 de la mañana en el corazón de El Barrio con tres escenarios presentando música latina, urbana y pop, bandas en vivo, espectáculos de baile y entretenimiento familiar durante todo el día.

Artistas como Tito Puente Jr., Brenda K. Starr, Kat De Luna, Isaac Ryan Brown, Luis Damon y Papote Jimenez –entre otros- estarán haciendo las delicias de los asistentes con sus presentaciones en los diferentes escenarios. El PIX11 Stage estará en la Tercera Avenida y la calle 122 Este; iHeartRadio Stage en la Tercera Avenida y la calle 106 E y Amazon Music Stage en la Tercera Avenida y la calle 112 E.

El Festival de la Calle 116 fue fundado en 1985 por Abrazo del Barrio, David Acosta, Bob Acosta y Nick Lugo para conmemorar la herencia puertorriqueña en East Harlem y como preludio del Desfile Nacional Puertorriqueño, que este año volverá a recorrer la icónica Quinta Avenida el domingo 14 de junio. Desde su fundación, el festival se ha expandido y crecido enormemente hasta convertirse en una de las celebraciones más esperadas de la ciudad de Nueva York.

La actividad festiva no sólo atrae a la diáspora boricua sino a miles de miembros de otras comunidades latinas de toda el área metropolitana de Nueva York y sus alrededores.