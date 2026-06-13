Clima de hoy en Chicago para este sábado 13 de junio

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 13 de junio.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) y una mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 25 durante la primera mitad de la jornada y del 99 durante la noche. Además, Asimismo, se espera escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:15 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:26 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros con poca probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 72 grados Fahrenheit (22 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 59 (15ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 6% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima