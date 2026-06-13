EE.UU. y México unifican estrategias contra el narcotráfico y el robo de combustible

Estados Unidos y México impulsan una “nueva era” en materia de cooperación en seguridad contra el crimen organizado, el tráfico de armas y otras amenazas emergentes, incluidos los drones, según informó la Embajada de EE.UU. en México.

Tras una reunión entre representantes de 15 agencias del gobierno estadounidense y sus homólogos mexicanos en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, Washington destacó el inicio de “una nueva era de cooperación en seguridad” entre ambos países.

El encuentro tuvo el objetivo de “impulsar resultados inmediatos y de gran impacto en las prioridades de seguridad compartidas”, según la Embajada estadounidense.

“Estados Unidos y México reconocen que podemos lograr resultados históricos en materia de cooperación en seguridad cuando trabajamos juntos”, señaló en un mensaje a medios.

Las conversaciones se enfocaron en el combate al crimen organizado, el robo de combustible, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y el tráfico de armas, así como en la coordinación frente a amenazas y herramientas emergentes, entre ellas, los drones.

Según el comunicado, ambos gobiernos reafirmaron su determinación de cooperar para proteger a sus ciudadanos y avanzar hacia una región “más segura y próspera” mediante reuniones periódicas y una mayor coordinación bilateral.

La reunión formó parte del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), un mecanismo que, según Estados Unidos, representa la siguiente etapa de los esfuerzos conjuntos de seguridad entre ambos países.

El mecanismo se inscribe en una estrategia bilateral de seguridad que ha evolucionado desde la Iniciativa Mérida hasta el Entendimiento Bicentenario.

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