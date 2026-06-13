María Corina Machado agradece a Trump por actuar contra grupos criminales y mafias

La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, agradeció este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las acciones contra los “grupos armados, organizaciones criminales y mafias”, entre ellos el Tren de Aragua, tras un operativo militar en el sureste de Venezuela que dejó como resultado la muerte de su principal líder.

Trump informó el viernes que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un “ataque enérgico, rápido y letal” contra Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero, señalado como jefe de la banda de origen venezolano y designada como organización terrorista por Washington.

La operación se habría desarrollado en una zona minera del estado Bolívar y posteriormente fue confirmada por autoridades en Caracas.

En un mensaje publicado en la red social X, Machado afirmó que en los últimos días se ha iniciado un “desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias” que operaron durante años con impunidad en Venezuela y se expandieron hacia otros países.

A propósito de los hechos en la zona minera de Guayana



El pasado 3 de enero inició una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración.



Desde entonces, hemos sido testigos de hitos que? — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 13, 2026

La dirigente opositora sostuvo además que el impacto de estas estructuras criminales ha sido “inconmensurable” en términos humanos, sociales, ecológicos y económicos, y afirmó que habrían surgido “al amparo del chavismo” y en complicidad con la actual estructura de poder en el país.

Machado también se refirió a una etapa de cambios políticos iniciada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Desde entonces, aseguró, se han producido avances como la salida de figuras vinculadas al antiguo régimen para enfrentar procesos judiciales, así como el debilitamiento de alianzas internacionales con países como Rusia, Irán, China y Cuba.

Asimismo, señaló que se ha registrado una apertura progresiva del espacio cívico, con la liberación de algunos presos políticos y una mayor posibilidad de expresión para la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales.

“Todos estos logros eran impensables hace seis meses y, por ello, reconocemos y agradecemos al presidente Trump y a su administración”, reiteró Machado, quien advirtió que aún queda “mucho por recorrer” en el proceso político venezolano.

FROM @POTUS ? At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth. Before I returned to? pic.twitter.com/2dXhF5IWoH — DOW Rapid Response (@DOWResponse) June 13, 2026

Asimismo, hizo un llamado a la organización ciudadana, la defensa de la verdad y la denuncia de estructuras criminales como parte del papel que deben asumir los venezolanos en esta etapa.

Por su parte, el presidente Trump aseguró que el operativo fue coordinado con “amigos de Venezuela” con quienes mantiene cooperación.

El régimen venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, indicó que la acción se realizó con apoyo tecnológico y mecanismos de intercambio de información de inteligencia entre ambos países, que retomaron relaciones diplomáticas en marzo luego de varios años de ruptura.

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