Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, murió en un ataque letal de Estados Unidos, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que un operativo militar estadounidense en Venezuela acabó con la vida de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

A través de una publicación en redes sociales, Trump calificó a Guerrero Flores como el “infame líder” de la banda y aseguró que el ataque fue “rápido y letal”. El mensaje estuvo acompañado por un video aéreo que muestra la explosión de una estructura de pequeño tamaño con techo verde.

“Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”, escribió el mandatario. También prometió perseguir a los integrantes de la organización “en cualquier momento y lugar”.

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