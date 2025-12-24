DHS arrestó a 17,500 inmigrantes por delitos tipificados en la Ley Laken Riley

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este miércoles que más de 17,500 inmigrantes indocumentados fueron arrestados y detenidos por presuntos delitos contemplados en la Ley Laken Riley, una norma que ordena la detención obligatoria de extranjeros vinculados a crímenes menores.

Según el DHS, los arrestos se realizaron bajo la autoridad de la Ley Laken Riley, impulsada por el presidente Donald Trump y promulgada a comienzos de este año como su primera victoria legislativa.

La normativa establece la detención federal de inmigrantes indocumentados acusados de delitos como robo, allanamiento de morada, agresión a agentes del orden público y cualquier crimen que cause muerte o lesiones corporales graves, de acuerdo con el comunicado oficial.

Como parte de la aplicación de esta legislación, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció recientemente la conclusión de la Operación Honor del Ángel, un operativo nacional de 14 días lanzado en memoria de Riley.

Durante esa operación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 1,030 inmigrantes indocumentados, según el DHS.

“En honor a Laken Riley, el ICE lanzó la Operación Honor del Ángel, que tan solo en las últimas dos semanas ha arrestado a más de 1,000 inmigrantes ilegales delincuentes bajo la autoridad de la Ley Laken Riley”, declaró Noem, citada en el comunicado.

La secretaria añadió que, bajo el liderazgo del presidente Trump, el DHS cuenta con mayor autoridad para detener y expulsar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Arrestos

El comunicado del DHS también detalla casos específicos de personas arrestadas durante la operación, procedentes de países como Cuba, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Jamaica, México, Irak e India.

Entre ellos hay individuos condenados o acusados, según las autoridades, por delitos que incluyen agresión agravada, robo, violencia doméstica, delitos sexuales, tráfico de drogas, secuestro y homicidio.

El DHS subrayó que los arrestados permanecerán bajo custodia federal mientras avanzan los procedimientos correspondientes y recalcó que las acciones forman parte de una estrategia más amplia para aplicar de forma estricta la Ley Laken Riley y reforzar la política de detención obligatoria prevista en esa legislación.

La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en 2024. El presunto autor del crimen era un inmigrante indocumentado de origen venezolano, a quien vincula con la pandilla Tren de Aragua, y que había sido arrestado y liberado previamente en Estados Unidos antes de cometer el homicidio.

