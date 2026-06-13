Nueva York: el tiempo para hoy sábado 13 de junio

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este sábado en Nueva York? La predicción del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) y una mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC). Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:24 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:28 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 86 grados Fahrenheit (19 y 30 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 58% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.