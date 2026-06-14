Árbitro somalí que no pudo ingresar a EE.UU. recibirá sueldo completo a pesar de no arbitrar el Mundial 2026

El árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó la entrada a los Estados Unidos, fue deportado y no pudo oficiar en la Copa del Mundo; recibirá el salario completo como si hubiese impartido justicia en los encuentros del Mundial 2026.

De acuerdo con información de la cadena británica BBC, la FIFA se ha comprometido a pagar su salario completo a pesar de que no puede entrar a Estados Unidos a cumplir con su labor.

Somali referee Omar Artan, who was denied entry to the United States to officiate at the World Cup, will receive his full tournament fee.



Sources told BBC Sport that even though Artan will take no part in the World Cup, Fifa has committed to paying his salary.



Referees do not? pic.twitter.com/LCxrTHxuBF — Match of the Day (@BBCMOTD) June 14, 2026

Según el reporte, los árbitros no conocen la tarifa real que recibirán por oficiar en la Copa del Mundo, que se paga después de que el torneo haya terminado.

A finales de mayo, durante el proceso de verificación de antecedentes requerido por Estados Unidos para oficiales del Mundial, las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al país a Artan.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que el árbitro fue considerado “inadmisible” por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

Al parecer, según funcionarios estadounidenses en condición de anonimato, a Artan no se le había permitido entrar al país debido a una supuesta “asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas”.

Incluso Artan dijo que había sido interrogado por funcionarios sobre sus vínculos con el grupo militante somalí Al Shabab. “Tenía los papeles correctos y todo. Tenía la visa correcta”, explicó el silbante.

“Simplemente soy un árbitro que está tratando de vivir su sueño, el mayor sueño de mi vida, de venir a la Copa del Mundo“, declaró.

Después de ser trasladado de nuevo en un avión a Turquía, Artan recibió asistencia de funcionarios de la FIFA en Estambul antes de abordar un vuelo a la capital somalí, Mogadiscio.

Posteriormente, tras volver a su país, donde fue recibido como un héroe, la UEFA anunció, como medida compensatoria, que Artan dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa en Salzburgo (Austria) el próximo 12 de agosto.

La designación se dio en virtud del convenio de colaboración entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

La UEFA lo considera “uno de los mejores árbitros del mundo”. Artan integra la lista internacional de la FIFA desde 2018 y ha dirigido partidos de alto nivel, entre ellos la vuelta de la final de la Champions League africana de la temporada recién concluida.

Artan, de 34 años, fue elegido el mejor árbitro de África el año pasado. Ese reconocimiento lo hizo escalar en la lista de colegiados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca este jueves.



Sigue leyendo:

· Árbitro somalí que no pudo ingresar a EE.UU. para el Mundial 2026 pitará la Supercopa de Europa

· Mundial 2026: Negaron entrada al árbitro somalí Omar Artan fue por presuntos vínculos terroristas

· Árbitro vetado para Mundial en EE.UU. es recibido como héroe en Somalia