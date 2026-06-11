Árbitro somalí que no pudo ingresar a EE.UU. para el Mundial 2026 pitará la Supercopa de Europa

A pesar de ser considerado uno de los mejores árbitros del mundo, al somalí Omar Abdulkadir Artan no se le permitió la entrada a Estados Unidos por parte de las autoridades migratorias. Este jueves, horas antes del comienzo del Mundial 2026, la UEFA anunció que dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa en Salzburgo (Austria) el próximo 12 de agosto.

Por medio de un comunicado, la UEFA anunció que Artan será el colegiado principal de la final de la Supercopa de Europa como una medida de retribución tras el altercado en Estados Unidos que le impidió ser árbitro en el Mundial.

“El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral”, afirma el escrito firmado por el presidente de la federación europea de fútbol, Aleksander Ceferin.

La designación se da en virtud del convenio de colaboración entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

? Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

Artan, de 34 años, fue elegido el mejor árbitro de África el año pasado. Ese reconocimiento lo hizo escalar en la lista de colegiados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca este jueves.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses le negaron la entrada tras detectar irregularidades durante la revisión de antecedentes.

La UEFA recordó en un comunicado que mantiene con la CAF un acuerdo para impulsar el desarrollo del fútbol y promover valores como la unidad, la igualdad y la no discriminación.

Tras conversar con el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, el organismo europeo decidió designar al árbitro somalí para dirigir la Supercopa de Europa, dentro del marco de cooperación que ambas confederaciones sostienen en distintas áreas, incluido el arbitraje.

Motsepe celebró la decisión y afirmó que Artan “ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano”, destacando que su nombramiento es un ejemplo del poder del fútbol para conectar regiones y culturas. También subrayó su “capacidad arbitral excepcional” y el respeto internacional que ha ganado.

La UEFA lo considera “uno de los mejores árbitros del mundo”. Artan integra la lista internacional de la FIFA desde 2018 y ha dirigido partidos de alto nivel, entre ellos la vuelta de la final de la Champions League africana de la temporada recién concluida.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que el árbitro fue considerado “inadmisible” por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.



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