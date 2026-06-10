Mundial 2026: Negaron entrada al árbitro somalí Omar Artan fue por presuntos vínculos terroristas

Un funcionario del gobierno de los Estados Unidos reveló que al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, elegido por la FIFA para dirigir en el torneo, se le denegó el ingreso al país debido a su “asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas”.

La declaración, realizada bajo estricta condición de anonimato por leyes de privacidad de visados, llegó horas después de que Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, adelantara que la exclusión del colegiado obedecía a una “razón de peso”.

Artan, galardonado como el mejor árbitro masculino de África en 2025, estaba inscrito para hacer historia como el primer silbante de Somalia en pitar en una cita mundialista. El profesional aterrizó el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami con el objetivo de incorporarse al campamento de entrenamiento de los jueces del torneo; sin embargo, su viaje se truncó en las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En declaraciones ofrecidas a The New York Times, Artan relató el calvario que fue sometido a un riguroso interrogatorio de 11 horas por parte de las autoridades fronterizas, quienes se enfocaron en la política de su país y en sus posibles nexos con el grupo yihadista al-Shabab, organización que mantiene una insurgencia armada en Somalia.

A pesar de que el árbitro exhibió las cartas credenciales de la FIFA, itinerarios oficiales y fotografías de su trayectoria internacional, las explicaciones no fueron suficientes. Tras el careo, fue recluido en una celda de detención y obligado a abordar un vuelo de retorno con destino a Estambul, Turquía, escala previa de su trayecto.

La postura de la FIFA

La FIFA se desmarcó del conflicto mediante un comunicado donde aclaró que no interviene en los procesos soberanos de inmigración de cada nación, añadiendo que las autoridades de Washington ya les notificaron que el estatus de exclusión de Artan “no cambiará por el momento”.

Somalia forma parte de un listado de casi 40 naciones de mayoría africana sujetas a un nuevo paquete de restricciones de viaje de la administración de Donald Trump. La medida había despertado el temor generalizado de la FIFA de que futbolistas, directivos o aficionados africanos con visas vigentes terminaran siendo rechazados en las fronteras.

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