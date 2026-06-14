Así celebraron algunos artistas el título de los Knicks

Los Knicks de Nueva York hicieron historia este sábado tras conseguir su primer título en el presente siglo y, además, exactamente el primero desde hace 53 años, lo que desató un sinfín de emociones en los diferentes artistas afines al baloncesto.

El conjunto neoyorquino logró imponerse 94-90 a los San Antonio Spurs en el quinto duelo de la serie, para quedarse con la llave 4-1 y coronarse en el Madison Square Garden, tomando revancha de la final de 1999, aquella en la que justamente fueron superados por los Spurs.

Artistas desatan la algarabía tras el título de los Knicks

No solamente fueron las calles del Bronx las que desataron la locura, en diferentes localidades, algunas más íntimas y otras no tanto, varias celebridades celebraron con mucha algarabía el tercer título en la historia de la franquicia.

Timothée Chalamet nuevamente asistió al lugar de los hechos, luego de estar presente en el cuarto juego, y se grabó presumiendo que los Knicks son los campeones, mientras documentaba con otro celular. Chalamet, incluso, estuvo celebrando dentro de los vestidores con los jugadores, quienes le rociaron champagne.

Una de las más emocionadas fue Jennifer López, quien descargó su emoción con gritos de emoción y repitiendo la frase “¡Oh my God!” en repetidas ocasiones.

Por su parte, el artista urbano Arcángel compartió múltiples historias durante el encuentro y, luego del título, presumió una camisa con un diseño de campeones donde aparecen varias figuras de los Knicks. Además, portaba una cadena de diamantes con el logo del quinteto de Nueva York. “Fanático de este equipo desde 1993. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. ¡Gracias, Dios!”, compartió el reguetonero.

Nike se une a la fiesta

La marca deportiva Nike tampoco dejó pasar la oportunidad para celebrar este momento especial y, como de costumbre, lo hicieron con un reel.

En las imágenes se muestra a un chico corriendo y haciendo maniobras por la ciudad con la camiseta de los Knicks, hasta llegar al lugar de la celebración, donde simplemente se paró a apreciar el panorama y a dibujar una sonrisa en su rostro llena de felicidad.