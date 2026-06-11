Mira las reacciones más virales de los artistas tras la épica remontada de los Knicks

El equipo de los New York Knicks quedó a tiro de obtener su primer título de la NBA en los últimos 53 años, gracias a la que significó la mayor remontada en la historia de las finales, y varios artistas reaccionaron eufóricos luego de la sorprendente hazaña.

Los neoyorquinos remontaron un déficit de 29 puntos, llegando a estar perdiendo 81-52 en el tercer cuarto, y terminaron quedándose con la victoria 106-107 tras un heroico rebote tomado por OG Anunoby, a falta de menos de tres segundos para concluir el desafío.

Estos artistas se emocionaron tras la remontada histórica de los Knicks

Esta no es una victoria más, es una remontada con sabor a gloria (aunque aún falta el último paso) y eso lo saben las celebridades que siguen el baloncesto y son fanáticos del quinteto de New York. Por lo tanto, compartieron imágenes de sus respectivas celebraciones.

Mediante unas imágenes compartidas por el portal El Gordo y la Flaca, se aprecia inicialmente a Timothée Chalamet con Kylie Jenner celebrando con un grupo de aficionados en las afueras del recinto de los neoyorquinos.

También se puede observar a Nick Jonas, quien salta de algarabía y abraza a sus amigos para celebrar esa increíble victoria. Por su parte, Taylor Swift lo celebró entre bailes y gritos mientras salía igualmente del Madison Square Garden.

Rihanna celebró haciendo una canasta luego de dos intentos fallidos ante un gran número de personas que la alentaban en otra zona del Bronx, junto a su pareja A$AP Rocky. Mientras que el reguetonero Arcángel no se quedó atrás y, en la privacidad de su casa, junto a un par de amigos, se notó eufórico tras divisar la grandiosa gesta, mostrando incluso una bandera de los Knicks.

Los Knicks están a punto de tomar venganza

La serie final marcha 3-1 a favor de los Knicks y el quinto desafío se disputará este sábado nuevamente en el Madison Square Garden.

Los neoyorquinos buscarán acabar la serie en el próximo duelo para celebrar junto a su gente, además para tomar venganza de los Spurs, quienes los derrotaron en la más reciente final entre ambos en 1999, y para ganar el tercer trofeo en la historia de la franquicia.

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