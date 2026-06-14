Rival republicano de Hochul tacha de antiamericano el proyecto de ley de vacunas de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul y su rival republicano Bruce Blakeman están adoptando posturas diferentes sobre las vacunas, tras la aprobación reciente de una ley que exige vacunación infantil y que está cerca de entrar en vigencia.

Los legisladores de Albany recientemente dieron luz verde a un proyecto de ley que exige que los niños que acuden a campamentos de verano tengan sus vacunas al día, una de las varias leyes aprobadas en una sesión que busca reforzar los mandatos de vacunación y la aceptación de las mismas en Nueva York.

Mientras que la gobernadora demócrata se comprometió a proteger el acceso a las vacunas, la administración republicana del presidente Donald Trump trata de reducir las recomendaciones de vacunación infantil, Blakeman cuestionó los mandatos de vacunación y dijo que el proyecto de ley sobre campamentos “suena antiamericano”.

Las diferencias entre ambos surgen mientras que Nueva York y una coalición de estados se unieron para oponerse a los esfuerzos en el ámbito federal por revertir las recomendaciones sobre una extensa gama de vacunas, incluso mientras varios estados combaten brotes de sarampión y el regreso de otras enfermedades infecciosas que alguna vez fueron consideradas erradicadas.

Los niños en edad escolar en el estado tienen altas tasas de vacunación debido a los requisitos de vacunación que no permiten exenciones por motivos religiosos. En el año escolar 2024-2025, por ejemplo, el 97.8% de los niños de jardín de infantes en toda Nueva York fueron vacunados contra el sarampión, en un momento en que una cifra en aumento de niños de 5 años en otros estados no estaban vacunados debido a las exenciones, de acuerdo con los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

No obstante, los campamentos tienen permitido establecer sus propias reglas y, algunas veces, ha sido escenario de brotes de enfermedades, dijo el departamento de salud estatal.

El republicano Blakeman expuso sus alegatos en contra de la obligatoriedad de las vacunas de los campamentos de verano en una entrevista reciente con Michael Kane, director de defensa de Children’s Health Defense, organización que antes presidió el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y que difunde información falsa que vincula las vacunas con el autismo.

En dicha entrevista, el rival de Hochul puso en duda los requisitos estrictos de vacunación general, cuestionó la ciencia que hay detrás de las vacunas y defendió la libertad religiosa, informó Gothamist.

“Las decisiones médicas, las decisiones importantes, deben tomarse entre el médico y el paciente”, señaló Blakeman. “Tiene que haber evidencia científica abrumadora para afirmar que todos deben hacer lo mismo, y esa evidencia no se ha presentado”.

Hochul todavía no ha firmado el proyecto de ley que exige la vacunación en los campamentos de verano —su oficina dijo que está en revisión—, pero se posicionó repetidamente como un antídoto contra el escepticismo y las cambiantes directrices federales sobre las vacunas que provienen de Washington.

“Si bien la salud pública sigue estando bajo ataque por parte del gobierno federal, el gobernador ha defendido soluciones legislativas para proteger el acceso a vacunas seguras, eficaces y basadas en evidencia para todos los neoyorquinos”, expresó la representante de la gobernadora, Nicolette Simmonds.

En otoño de 2025, Hochul emitió órdenes ejecutivas para garantizar que las farmacias pudieran administrar las vacunas contra la COVID-19 luego de que la administración de Trump solo las recomendara para distintos grupos. El mes pasado, Hochul firmó dos leyes sobre vacunas que buscan proteger a Nueva York de futuros cambios federales.

Una de las leyes exige que el comisionado de salud del estado se base en las organizaciones médicas profesionales al realizar las políticas de vacunación estatales, en vez de en el consejo asesor federal, que tradicionalmente fue la principal fuente de orientación. La otra ley exige que las aseguradoras de salud cubran las vacunas recomendadas por el comisionado, además de las recomendadas por el gobierno federal.

“Cuando la salud pública es atacada por una administración anticientífica, Nueva York contraataca”, explicó Hochul en su anuncio de las nuevas leyes.

Los estados siempre desempeñan un papel fundamental en la formulación de políticas y la distribución de vacunas, aseguró Jason Schwartz, profesor asociado de la salud pública en Yale, especializado en políticas de vacunación.

No obstante, apuntó que, durante el segundo mandato de Trump, Nueva York y otros estados demócratas están “tomando la iniciativa para garantizar que sus esfuerzos de vacunación no se vean interrumpidos ni socavados” por los cambios federales.

Asimismo, dijo que también hay interés entre los legisladores de muchos estados “por limitar el papel de los requisitos de vacunación escolar o por facilitar la obtención de exenciones a dichos requisitos”.

Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, no se pronunció sobre las políticas de vacunación escolar en su entrevista con Kane y no respondió a preguntas anteriores sobre su postura al respecto de las vacunas. Sin embargo, sí manifestó su creencia en las exenciones religiosas para las normas de vacunación en general.

“Necesitamos libertad religiosa en este país”, declaró Blakeman cuando Kane le preguntó sobre su postura respecto a las exenciones a la vacunación obligatoria. “Nuestro país se fundó sobre la base de la libertad religiosa”.

Blakeman se opuso en el pasado a otras medidas estrictas de salud pública, incluyendo órdenes ejecutivas que flexibilizaron las restricciones sobre el uso de mascarillas en el condado de Nassau durante la pandemia de la covid-19.

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