Joven en coma tras ser pateado por fanáticos Knicks en Nueva York; alcaldía abierta a mayores grupos el sábado

Un adolescente de 17 años sufrió una paliza tan grave durante las celebraciones de los Knicks el miércoles en las inmediaciones del Madison Square Garden (MSG) que se encuentra en coma.

Al parecer fue la víctima más grave del caos que se desató tras la victoria 107-106 sobre los Spurs en las finales NBA, y que dejaron 56 detenidos, 10 policías heridos y faroles, taxis, patrullas y Citi Bikes destrozados. Videos captaron la magnitud de la anarquía.

En ese contexto hay incertidumbre sobre lo que pueda suceder en el juego de mañana, en medio de desacuerdos logísticos entre el alcalde Zohran Mamdani y James Dolan, propietario del MSG y los Knicks.

Mamdani afirmó ayer en una entrevista con ABC News que estaba abierto a permitir concentraciones más grandes afuera del MSG, aunque cuestionó de nuevo la violencia. “Lo que buscamos es un momento en el que la ciudad de Nueva York y los neoyorquinos puedan celebrar de manera segura; confío en nuestra capacidad para lograrlo y esperamos que así siga siendo”, declaró. Al preguntársele si animaría a Dolan a solicitar permisos para más eventos, Mamdani respondió: “Creo que está claro que el señor Dolan no busca mi apoyo. Lo que sí diré es que queremos que éste sea un momento en el que todos los neoyorquinos puedan celebrar, porque es un momento increíble”.

“Esto no es aceptable, ni en este momento ni en ningún otro”, reiteró Mamdani sobre el caos. “Y confío plenamente en que nuestro NYPD garantizará esa seguridad y protección, asegurándose además de que esto ocurra mientras la gran mayoría de los neoyorquinos sigue pudiendo celebrar de manera responsable”.

El caos del miércoles produjo horas después de que Dolan cancelara la fiesta de visualización prevista afuera del MSG, la cual contaba con permiso de la alcaldía para albergar únicamente a 1,000 personas. Desde la noche del martes y a lo largo del miércoles MSG Sports emitió varios comunicados arremetiendo contra las limitaciones al tránsito y la actividad comercial en el perímetro. Molly Biklen, directora jurídica de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), coincidió en que tales tácticas parecían excesivas.

Hasta ahora en todos los partidos de la final NBA 2026 ha habido disturbios, policías agredidos y fanáticos detenidos en Manhattan, incluso cuando los juegos se han realizado en San Antonio (Texas). Los Knicks no ganan un título de la NBA desde 1973 y al momento suman 3 triunfos y 1 derrota frente a los San Antonio Spurs en las finales. El 5to partido será este sábado en Texas, y si para entonces todavía no hay un ganador también habrá juegos el 16 de junio en NYC y el 19 en San Antonio.

Adolescente pateado gravemente

Tras el partido del miércoles, un joven de 17 años fue abordada por un grupo y posteriormente atacado durante una disputa verbal frente al número 235 de la calle West 35, alrededor de las 11:45 p.m., precisó la Policía de Nueva York.

Al parecer la pelea comenzó cuando un creador de contenido supuestamente provocó a los aficionados de los Knicks. Los detectives han examinado un video grabado con un teléfono móvil en el que se ve al creador de contenido entrevistando a una persona entre la multitud, indicó ABC News.

Le preguntó a los presentes: “¿Quiénes creen que ganará?”. Una persona respondió: “Yo apuesto por los Knicks”. Pero una persona que acompañaba al creador de contenido, en un aparente intento de provocar a la multitud para las redes sociales, respondió: “Los Spurs ganarán en siete partidos”.

La persona entrevistada contestó con un improperio. Acto seguido se produjo una pelea. La policía informó que cuando el grupo de aficionados de los Knicks increpó al creador de contenido el joven de 17 años intervino en el altercado y fue agredido.

Las autoridades señalaron que el adolescente recibió múltiples patadas en la cabeza y en el cuerpo. Sufrió una convulsión y entró en coma. Fue trasladado al Hospital Bellevue en estado crítico, aunque posteriormente su situación se estabilizó.

La policía difundió una imagen de vigilancia de una de las personas presuntamente implicadas y busca a otros posibles participantes. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.



