Agente de ICE dispara contra conductor de camioneta que lo embistió en Nueva Jersey

Un agente de la oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra un sospechoso que huía y que lo atropelló con su vehículo en Manahawkin, Nueva Jersey, según reportes policiacos.

La policía del municipio de Stafford informó que el incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. de este lunes en la Ruta 72, cerca de Mermaid Drive, en Manahawkin.

El agente de ICE intentaban arrestar a un sospechoso, pero las persona logró huir del lugar en un vehículo, pero en su fuga atropelló a un agente migratorio, quien le disparó.

El sospechoso logró huir del lugar –aunque se desconoce si fue herido– mientras el agente federal quedó con heridas cuya gravedad no han sido clarificadas.

“La policía del municipio de Stafford se adhiere a la Directiva de Confianza para Inmigrantes del Fiscal General y no prestó asistencia ni participó en la operación del ICE”, indicó la autoridad.

En un comunicado, la policía del municipio de Stafford declaró que no estaba colaborando ni formaba parte de la operación del ICE, además descartó riesgo a la seguridad pública.

“La investigación en curso no está a cargo de la policía del municipio de Stafford. Nuestra función en este momento es gestionar el tráfico y asegurar la escena del crimen”, se indicó.