Espaillat consolida su candidatura en las primarias demócratas con el apoyo de Sepúlveda

El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, anunció su respaldo al congresista de origen dominicano Adriano Espaillat y exhortó a la comunidad dominicana residente en esa ciudad a participar en las elecciones del próximo 23 de junio, destacando la trayectoria, el liderazgo y los logros del legislador federal en favor de los inmigrantes y las familias trabajadoras.

Sepúlveda anunció su respaldo a Espaillat, a quien calificó como un líder incansable y una voz clave en la defensa de las comunidades inmigrantes y trabajadoras, según una nota enviada este domingo por el senador estatal.

El senador de origen puertorriqueño destacó la trayectoria, el liderazgo y los resultados obtenidos por Espaillat en el Congreso de los Estados Unidos, subrayando que su experiencia y compromiso son fundamentales para continuar impulsando el progreso y fortaleciendo la representación de la comunidad dominicana y de todos los neoyorquinos en Washington.

El legislador enfatizó los logros alcanzados por Espaillat en beneficio de los inmigrantes, las familias trabajadoras y la comunidad dominicana, señalando que su gestión ha sido determinante para promover iniciativas que han impactado positivamente a miles de residentes de Nueva York. Asimismo, reconoció su papel como una voz firme en defensa de los intereses de la diáspora dominicana.

Sepúlveda aseguró que Espaillat ha demostrado una capacidad constante para construir consensos y obtener resultados concretos para su distrito, manteniendo al mismo tiempo una estrecha conexión con las necesidades de las comunidades a las que representa. Por ello, afirmó que merece continuar sirviendo a los ciudadanos desde el Congreso.

El senador estatal neoyorquino instó a los ciudadanos a acudir a las urnas y respaldar a Adriano Espaillat, subrayando que la participación electoral es una herramienta fundamental para fortalecer la representación de la comunidad en todos los niveles de gobierno.

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