Adriano Espaillat busca reelegirse en la Cámara Baja: “Se necesitan congresistas con bagaje”

Hace casi una década, Adriano Espaillat hizo historia al derrotar al emblemático congresista Charles Rangel, lo que le permitió convertirse en congresista del Distrito 13 de Nueva York, que abarca al Alto Manhattan y partes de El Bronx.

Aunque el político dominicano, de 71 años, quien también se desempeñó como senador estatal, ha mantenido su curul sin complicaciones desde enero de 2017, esta vez, según expertos, no tiene el triunfo plenamente asegurado, pues en particular una de sus rivales, la candidata socialdemócrata, Darializa Avila, está ganando terreno para desbancarlo.

Y a pesar de que buena partes de los residentes del Distrito 13, donde el 52% son latinos, sienten que Espaillat tiene miedo de quedarse en el camino y perder en las urnas, en entrevista con El Diario, el presidente del Caucus Hispano del Congreso, asegura estar tranquilo y confiado de que seguirá siendo el representante del Distrito 13.

Espaillat, quien antes de convertirse en ciudadano estadounidense y líder político, fue indocumentado en el país tras emigrar de República Dominicana, asegura que la mejor manera para defender su permanencia en el cargo es su trayectoria y la lucha a dientes que ha sostenido con el gobierno del presidente Donald Trump.

De su rival asegura que no tiene experiencia, y convencido de que saldrá victorioso el 23 de junio en las primarias demócratas, a pesar de la sorpresa que le significó que el alcalde Zohran Mamdani no le diera su respaldo, manifestó estar listo para seguir luchando por los inmigrantes, la vivienda en su distrito y mejorar las condiciones de vida de sus vecinos.

Será en las urnas, a partir de este 13 de junio, donde los votantes avalarán el sentir de Espaillat, y confirmarán el vaticinio de triunfo que menciona, con la frase “Es pa’lla que vamos”, (que el congresista dice jugando con su apellido), o si lo mandarán a casa, a que inicie un nuevo capítulo allá.

Congresista, cuéntele un poco a la gente lo que usted ha hecho en el Congreso, y a los votantes ¿por qué deberían reelegirlo?

“Me ha tocado en los últimos diez años dos administraciones de Trump, de manera que yo he sido testigo ocular del asalto de esas dos administraciones en contra de nuestras comunidades. Comencé en la primera administración, presentándome junto a Luis Gutierrez y Cohen como uno de los primeros congresistas que presentamos artículos de destitución contra Trump porque vimos desde temprano sus malas intenciones, su mala fe y agresividad contra los inmigrantes. Yo diría que la historia me ha puesto a mí en un lugar donde creo que puedo ser efectivo y lograr grandes cosas dentro de la misma minoría logrando cosas para mi distrito. Pero también frenando lo que Trump ha intentado imponer. Lo hemos enfrentado legislativa y presupuestariamente. Yo soy miembro del Comité de apropiaciones y ahí es donde se discute el presupuesto y soy uno de los demócratas de más alto rango ahí. Y ahí lo hemos frenado continuamente cuando pretende hacer recortes. Aparte de eso lo hemos enfrentado en los tribunales y yo fue un litigante para que se diera acceso a los miembros del Congreso para que pudiéramos entrar a los centros de detención de ICE y ganamos. También logramos que el IRS no le diera sus datos de indocumentados a ICE. Las líneas aéreas le estaban vendiendo los datos de pasajeros a ICE y forzamos para que desmantelaran eso que tenían. Y finalmente el caucus hispano del Congreso le han enseñado cómo pelear en contra de Trump”.

Pero, además de la lucha que usted ha liderado contra el presidente Trump, qué ha hecho concretamente por el Distrito 13 en asuntos como vivienda, cuidado infantil, seguridad…

“Yo tengo tres proyectos grandes. Cada uno va a generar empleos bien remunerados. El tren de la Segunda Avenida, que propone generar 16,000 empleos. Ese es un proyecto de $7,700 millones, y le he otorgado $7 millones al Instituto Rangel en City College para que entrene a los jóvenes para esos proyectos de infraestructura y transporte. El año pasado entrenaron a 1,000 jóvenes y la meta es que ese instituto sea internacional no solo local. Ese proyecto va a conectar todo el Alto Manhattan con el resto del mundo hasta Broadway. El segundo es el del Arsenal de Kingsbridge, que tiene 500 mil pies cuadrados y en el que caben tres terrenos de fútbol en el primer piso, se mantuvo abandonado por décadas y ya logramos captar $200 millones para arrancar el proyecto donde la Gobernadora Hochul y el pasado alcalde y va a servir como motor de arranque económico para el noroeste de El Bronx, la área más pobre del distrito y la que sufrió más durante la pandemia. Va a haber vivienda, 600 unidades, espacios comerciales, sitios de entretenimiento y va a dinamizar la economía de El Bronx. Y finalmente un centro cultural de primera clase, el Cuny Dominican Studies, captamos $40 millones para ese proyecto, que va a ser en el Alto Manhattan. También luchamos con el alcalde para que incluyera a las proveedoras de cuidado infantil en sus propios apartamentos para que estén en el plan nuevo de nuevos espacios que se van a crear para cuidado infantil”.

Congresista, hace diez años yo lo entrevisté en el Alto Manhattan cuando usted quería llegar al Congreso y desbancar al congresista Rangel. Y ahora se volteó la torta y hay una candidata que lo quiere desbancar a usted, porque asegura que usted pertenece a la estructura tradicional del poder y que no ha hecho la tarea. ¿Qué piensa sobre eso desde esta posición en la que hoy está?

“Esa es la democracia, y cada quien tiene su opinión, pero yo siempre he sido una voz disidente. Yo entré a la política derrotando a un incumbente que tenía 16 años como asambleísta. El partido no me apoyó. Se fue radicalmente en contra mía. Yo me convertí en 1996 en el primer dominicano electo en el país como asambleísta estatal. Después representé un distrito que no estaba supuesto a representar. Era un distrito ecléctico y me decían que yo no era ecléctico, que yo era más hispano que otra cosa. era un distrito que corría desde la 218 en el Alto Manhattan hasta la calle 21 por el West Side y yo gané. Derroté a Mark Levine en Riverdale, que es un distrito blanco. Y finalmente derroté dos veces al congresista Charles Rangel y para entrar la tercera vez tuve que derrotar al presidente del partido que era el candidato de Rangel. Siempre he sido una voz que busca que la mesa sea más grande y que haya más escaños para personas que lucen como nosotros. Mis posiciones no han sido tradicionales, tampoco. De manera que cada quien puede pensar lo que quiera, pero ese ha sido mi historial político”.

Congresista Adriano Espaillat en entrevista con El Diario. Foto: Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

¿Y siente que ha hecho la tarea?

“Claro. Y he sacado A plus todo el tiempo, también

¿Qué opinión le merece su principal contrincante en las primarias, Darializa Avila? ¿Cree que la edad es un asunto importante para el cargo?

“Yo respeto a todo el mundo que se postula para una posición pública. Yo no degrado a nadie. Mis contiendas siempre son positivas, nunca son negativas. Pero la edad sin duda es un factor. Su juventud y falta de experiencia es un factor importante. Para mí en estos momentos críticos frente a la embestida de Donald Trump, se necesitan congresistas con bagaje, un bagaje sólido de conocimiento de la comunidad y una experiencia por encima de lo que se pueda esperar, porque ese señor (Trump) se las trae todas”.

Usted ha recibido respaldos importantes, pero causó sorpresa que el alcalde Mamdani no le haya dado su apoyo y se lo haya dado a Dareliza Avila. ¿Cree que eso tendrá un impacto en la decisión de los votantes?

“El Alcalde tiene derecho a tomar la decisión que él considere favorable para él o la que crea correcta. Y yo no voy a cuestionar su proceso de decisión. Pero un respaldo no determina todo. Ni 10 respaldos. Lo que determina una contienda son los votantes. Yo he estado afuera tocando puertas y visitando a votantes y lo que escucho es un apoyo fuerte y optimismo en torno al trabajo que he realizado y al legado que se está tratando de hacer para la comunidad hispana. Cuando yo llegué a Albany todos los oficiales hispanos electos eran de origen puertorriqueño. Y todo lo que se ha hecho para ampliar la mesa y para que se escuchen otras opciones y voces diferentes, eso la comunidad lo siente y lo ve y por eso estoy recibiendo mucho apoyo”.

¿Cómo era el Distrito 13 cuando usted lo recibió y que progresos ha tenido bajo su paso por el Congreso?

“El distrito estaba lleno de crack. El precinto 34 registraba más de 120 homicidios al año, estaba prácticamente en estado de guerra. Por razón de que el Alto Manhattan está cerca del Puente George Washington y de la autopista 95 que conecta al norte con la Florida, ese distrito se convirtió en el distrito distribuidor de crack, que fue una droga muy adictiva, violenta y dañina. Hay se daban 133 homicidios en un solo año, en un distrito relativamente pequeño. Todas las esquinas tenían coronas y murales de muertos, tanto de narcotraficantes como de personas inocentes que los herían y los mataban en tiroteos. Y no es que ya no haya retos en el distrito en cuestiones de seguridad pero ha mejorado bastante. También nosotros tuvimos que construir 15 o 16 escuelas nuevas porque casi 4,000 niños nuestros, por la sobrepoblación escolar, tenían que coger autobuses para irse a otros distritos porque no había espacio. El comercio nuestro ha visto un boom. Uno cruza el puente y Google te dice que has llegado a la pequeña República Dominicana. El antes y el después de mi distrito es muy diferente. Hemos sido víctimas también de nuestro propio éxito, porque como el vecindario es más seguro, las rentas se han disparado, porque está mejor ahora”.

Congresista Adriano Espaillat en entrevista con El Diario. Foto: Edwin Martinez. Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

Cambiando de tema, ¿cómo ve las elecciones de mitad de término? ¿le ve chances reales a los demócratas de recuperar el control del Congreso y el Senado?

“Creo que nosotros vamos a tomar la mayoría en la Cámara de Representantes e incluso se está hablando de opciones en el Senado. Creo que eso es importante y el votante en estados Unidos es inteligente, educado y entiende que se necesita un balance gubernamental. Y cuando no hay un balance lo que se recibe del gobierno son posiciones autoritarias y extremistas. Por tal razón, creo que vamos en ese camino”.

El partido demócrata ha sido reactivo en el área legislativa contra la administración Trump, pero en función de un nuevo período legislativo ¿cuál es la propuesta de fondo que los demócratas manejan para impulsar una reforma migratoria en el país? ¿Usted apoya iniciativas como la de María Elvira Salazar?

“Yo soy parte de eso. Creo que si el tema inmigración se va a enfrentar de una manera amplia como propone el Acta de Unidad, tendrá que ser una iniciativa bipartidista. No podrá ser partidaria. Se necesita la colaboración de ambos lados del pasillo. Si va a ser pieza por pieza como los soñadores, trabajadores agrícolas, eso se puede lograr más fácil. Y mantener familias unidas, es un poco más complejo, pero esos tres carriles creo que se pueden lograr”.

Congresista Espaillat, ya para terminar, ¿se siente confiado en que va a ganar la reelección y que habrá Espaillat pa’rato. O le preocupa que pierda su curul?

“Es pa’lla que vamos. Es pa’lla que vamos. Yo estoy confiado en que hay mucho trabajo que hacer, que la gente reconoce el trabajo que hemos elaborado a través de los años y que saben que se tiene que seguir con ese trabajo para llegar a donde estamos llegando”.

Datos