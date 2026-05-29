Espaillat exige investigar uso de gas lacrimógeno en Delaney Hall, centro de detención de ICE en Nueva Jersey

Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, solicitó una investigación inmediata tras la difusión de reportes que señalan el presunto uso de gas lacrimógeno dentro del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Delaney Hall, en Nueva Jersey.

El legislador calificó los informes como “profundamente inquietantes” y advirtió que las acusaciones deben ser aclaradas sin demora, especialmente por tratarse de un centro bajo custodia del ICE, operado por GEO Group bajo un contrato de largo plazo.

Espaillat hizo estas declaraciones luego de que más de 300 inmigrantes detenidos iniciaran una huelga de hambre y trabajo para denunciar condiciones que consideran inhumanas dentro de las instalaciones.

Denuncias de agresiones dentro del centro de detención

De acuerdo con organizaciones de derechos civiles, algunos detenidos habrían sido rociados con gas lacrimógeno durante los hechos reportados, lo que habría provocado dificultades respiratorias y sangrado en varias personas.

El grupo Eyes on ICE afirmó haber recibido reportes de las agresiones y describió los síntomas presentados por los afectados, mientras la situación elevó la tensión tanto dentro como fuera del centro de detención de Delaney Hall.

Pedido de transparencia y revisión de registros

Espaillat señaló que las acusaciones sobre el posible uso de agentes químicos poco después de una visita de congresistas al centro, así como los reportes de atención médica insuficiente, requieren una revisión inmediata.

El congresista exigió una evaluación médica urgente para todas las personas afectadas y pidió la conservación de todos los registros relevantes, incluidos videos e informes de incidentes, con el objetivo de garantizar transparencia en la investigación.

Tensión creciente en Delaney Hall

Mientras organizaciones civiles mantienen vigilias fuera del centro, la situación continúa escalando tras varios enfrentamientos entre manifestantes y agentes encargados de la seguridad del recinto.

Espaillat insistió en que cualquier posible violación de normas debe ser investigada y que se deben fincar responsabilidades si se confirman los hechos denunciados, en un caso que ha puesto bajo presión a las autoridades migratorias.

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