Gala Cielo reafirma su posición como el principal evento latino contra el VIH en el país

Considerado el evento más importante de su tipo en Estados Unidos dentro de la lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en las comunidades latinas, la Gala Cielo 2026 reunió en Nueva York a líderes nacionales de salud pública, investigación, gobierno, entretenimiento y activismo para reafirmar el compromiso colectivo de construir un futuro libre del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

La Comisión Latina sobre el SIDA, junto a la Red de Salud Hispana, celebró su tradicional Gala Anual Cielo en el emblemático Cipriani Wall Street, bajo el lema “Diseñando un mundo sin SIDA” y con una reflexión centrada en “Antes. Ahora. Futuro”.

El evento destacó que a 45 años del inicio de la epidemia, el VIH continúa afectando de manera desproporcionada a las comunidades hispanas y latinas, especialmente en momentos en que recortes federales amenazan programas esenciales de salud pública.

“A más de cuatro décadas del inicio de la epidemia, se nos recuerda que nuestra labor está lejos de terminar. Nos sentimos muy orgullosos de haber honrado a líderes que han moldeado un panorama de salud pública más justo y equitativo, e inspirado a una nueva generación a tomar el relevo en esta lucha”, afirmó Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA.

La Gala Cielo es reconocida a nivel nacional por reunir a figuras clave de los sectores médico, político, empresarial, mediático y cultural en torno a una misión común: erradicar el estigma, ampliar el acceso a la prevención y garantizar atención médica equitativa para las comunidades más vulnerables.

Los homenajeados

Entre los homenajeados de este año destacaron la Dra. Helen Arteaga, vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Nueva York, quien recibió el premio Esperanza por su liderazgo en salud comunitaria y equidad para inmigrantes y latinos, además Gregory Millett, vicepresidente y director de Políticas Públicas de amfAR, galardonado con el reconocimiento Dennis de León Voz de Compromiso por su trabajo nacional en investigación y políticas sobre VIH.

De igual forma se honró el trabajo de Mario Pérez, director de la División de Programas de VIH y ETS del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, reconocido con el premio Compañero por décadas de trabajo en prevención y alianzas comunitarias.

Asimismo, se hizo un reconocimiento a la plataforma de telesalud MISTR, cuyo director ejecutivo Tristan Schukraft recibió el galardón Pionero por desarrollar modelos innovadores y discretos de atención y prevención del VIH.

También Milagros Medina-Cerdeira, maquilladora de Broadway y Hollywood, fue galardonada con el premio Visionaria Creativa por impulsar la representación latina en la industria del entretenimiento.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el nombramiento de Honey Valentín Gonzales, conocida como Honey Balenciaga, como Embajadora Cultural NextGen de la Comisión Latina. La reconocida figura del ballroom y activista LGBTQ+ enfatizó la importancia de conectar generaciones a través de la educación, la salud mental y la prevención.

“Quiero utilizar mi plataforma para fomentar conversaciones más abiertas sobre la prevención, el acceso a la salud, la salud mental y la valoración personal”, expresó Balenciaga durante el evento.

Durante casi cuatro décadas, la Comisión Latina sobre el SIDA ha trabajado para enfrentar las desigualdades estructurales que continúan alimentando nuevos casos de VIH en las comunidades hispanas y latinas del país.

La organización también lidera campañas nacionales de prevención, pruebas de detección, fortalecimiento comunitario y lucha contra la homofobia y la transfobia.