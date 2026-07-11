Golazo de Julián Álvarez cita a Argentina con Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

Argentina está en las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste sufrió más de la cuenta, pero derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo extra y ahora se enfrentará a Inglaterra en la antesala de la gran final.

¡Argentina lo gana en el Tiempo Extra y jugará contra Inglaterra! ?#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) July 12, 2026

En la prórroga, cuando parecía que el encuentro iba para la tanda de penales, Álvarez sacó un remate de larga distancia que se clavó en un ángulo a los 111 minutos y Lautaro Martínez anotó el tercero a los 121.

Argentina jugará el miércoles frente a Inglaterra, que más temprano venció 2-1 en la prórroga a Noruega. Será el sexto enfrentamiento entre ambos en Copa del Mundo luego de los cruces en 1962, 1966, 1986, 1998 y 2002.

La Albiceleste volvió a apoyarse en la jerarquía de sus figuras para superar un partido complicado y mantener vivo el sueño de defender el título conquistado en Catar 2022.

Partido de muchas emociones

El mediocampista Alexis Mac Allister metió un cabezazo perfecto para que Argentina se pusiera 1-0 ante Suiza en el minuto 10.

Tras un centro perfecto de Lionel Messi desde el córner izquierdo, el jugador de Liverpool anticipó y ganó de arriba para desviar el balón y dejar sin chances de reacción a Gregor Kobel.

¡MAC ALLISTER POR LOS AIRES! ????



Alexis se levantó en un tiro de esquina y marcó de esta forma el primer gol de Argentina sobre Suiza ?



Revive el gol ?



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La acción fue notoriamente ensayada, ya que en el tiro de esquina anterior el capitán también había buscado a Alexis. Además, luego del festejo inicial todos fueron a saludar a Walter Samuel, el encargado de trabajar la pelota parada.

Suiza hizo una gran jugada por izquierda y le empató el partido a Argentina en el segundo tiempo.

El conjunto europeo estaba creciendo con el correr de los minutos y tuvo su premio a los 67 minutos.

¡SUIZA PONE A SUDAR A ARGENTINA!



Dan Ndoye define por debajo de Emiliano Martínez y de parte interna la manda a guardar a las redes. pic.twitter.com/JB4sOgave4 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 12, 2026

Los dirigidos por Murat Yakin hicieron una muy buena secuencia de toques por izquierda, Ricardo Rodriguez asistió a Ndoye y el delantero definió a la izquierda de Dibu Martínez.

Al minuto 112 apareció la magia. Julián Álvarez recibió fuera del área, levantó la cabeza y sacó un potente remate de media distancia que se clavó en el ángulo, dejando sin opciones al arquero suizo y desatando la locura de los aficionados argentinos.

???? ¡GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ EN TIEMPO EXTRA!



La ‘Araña’ apareció con un derechazo de fuera del área y Argentina sueña con las Semifinales ?



Revive el golazo ??



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El gol terminó siendo el golpe definitivo para una selección suiza que había realizado un partido muy competitivo pese a la inferioridad numérica.

Obligada a buscar el empate, Suiza adelantó todas sus líneas en los minutos finales. Esa apuesta dejó espacios que Argentina no perdonó.

En un letal contragolpe, Lautaro Martínez recibió con campo abierto y definió con tranquilidad para marcar el 3-1 definitivo, sentenciando el último cupo a las semifinales del Mundial 2026.

¡LA ALBICELESTE NO SE RINDE!



Lautaro Martínez selló la fiesta de goles de Argentina. pic.twitter.com/NQo4m8OmqP — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 12, 2026

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