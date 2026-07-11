Golazo de Julián Álvarez cita a Argentina con Inglaterra en semifinales del Mundial 2026
El atacante del Atlético de Madrid anotó el tanto que llevó a Argentina a las semifinales del torneo
Argentina está en las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste sufrió más de la cuenta, pero derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo extra y ahora se enfrentará a Inglaterra en la antesala de la gran final.
En la prórroga, cuando parecía que el encuentro iba para la tanda de penales, Álvarez sacó un remate de larga distancia que se clavó en un ángulo a los 111 minutos y Lautaro Martínez anotó el tercero a los 121.
Argentina jugará el miércoles frente a Inglaterra, que más temprano venció 2-1 en la prórroga a Noruega. Será el sexto enfrentamiento entre ambos en Copa del Mundo luego de los cruces en 1962, 1966, 1986, 1998 y 2002.
La Albiceleste volvió a apoyarse en la jerarquía de sus figuras para superar un partido complicado y mantener vivo el sueño de defender el título conquistado en Catar 2022.
Partido de muchas emociones
El mediocampista Alexis Mac Allister metió un cabezazo perfecto para que Argentina se pusiera 1-0 ante Suiza en el minuto 10.
Tras un centro perfecto de Lionel Messi desde el córner izquierdo, el jugador de Liverpool anticipó y ganó de arriba para desviar el balón y dejar sin chances de reacción a Gregor Kobel.
La acción fue notoriamente ensayada, ya que en el tiro de esquina anterior el capitán también había buscado a Alexis. Además, luego del festejo inicial todos fueron a saludar a Walter Samuel, el encargado de trabajar la pelota parada.
Suiza hizo una gran jugada por izquierda y le empató el partido a Argentina en el segundo tiempo.
El conjunto europeo estaba creciendo con el correr de los minutos y tuvo su premio a los 67 minutos.
Los dirigidos por Murat Yakin hicieron una muy buena secuencia de toques por izquierda, Ricardo Rodriguez asistió a Ndoye y el delantero definió a la izquierda de Dibu Martínez.
Al minuto 112 apareció la magia. Julián Álvarez recibió fuera del área, levantó la cabeza y sacó un potente remate de media distancia que se clavó en el ángulo, dejando sin opciones al arquero suizo y desatando la locura de los aficionados argentinos.
El gol terminó siendo el golpe definitivo para una selección suiza que había realizado un partido muy competitivo pese a la inferioridad numérica.
Obligada a buscar el empate, Suiza adelantó todas sus líneas en los minutos finales. Esa apuesta dejó espacios que Argentina no perdonó.
En un letal contragolpe, Lautaro Martínez recibió con campo abierto y definió con tranquilidad para marcar el 3-1 definitivo, sentenciando el último cupo a las semifinales del Mundial 2026.
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