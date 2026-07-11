Mundial 2026: Presentadora de Univisión Alejandra Jaramillo se disculpa con los mexicanos tras ofensas por la eliminación

La eliminación de la selección mexicana del Mundial trajo consigo desolación, tristeza y algunas discordias, una de ellas protagonizada por la presentadora de Univisión Alejandra Jaramillo, quien habló recientemente sobre unas supuestas ofensas de las que la acusaron algunos aficionados aztecas.

La conductora oriunda de Ecuador se dejó llevar por la pasión de este tipo de competencias y emitió algunas historias que fueron mal vistas por todos los mexicanos. Por lo tanto, compartió un video, donde no se retracta del todo, pero sí aclaró su punto de vista.

Alejandra Jaramillo pide disculpas a los hinchas aztecas

“Quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial. Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente”, indicó la conductora.

Aunado a eso, la conductora del programa “¡Siéntese quien pueda!”, quiso recordar que fue como una especie de “revancha”, luego de que ella también recibiera burlas y comentarios en las distintas plataformas cuando los dirigidos por Javier Aguirre eliminaron a Ecuador en la ronda de dieciseisavos.

“Cuando celebré la derrota de México, que perdió ante Inglaterra, yo estaba intentando seguir con esa misma pasión con la que todo había iniciado y, la verdad, es que se salió un poco de control; se pudo malinterpretar”.

A pesar de ello, Palacios dejó claro que no hubo insultos u ofensas de su parte hacia nadie de México como nación en ningún momento.

¿Qué publicó Alejandra Jaramillo en sus redes sociales?

Después del choque entre Inglaterra y México, donde los aztecas quedaron eliminados, la conductora se hizo viral, luego de compartir varias historias de Instagram dirigidas a la selección de la Concacaf luego del resultado adverso.

“No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao. Bye bye. Sayonara. Arrivederchi”, es una de las historias que compartió la conductora.

Luego de recibir la ola de críticas, insultos y mensajes, decidió eliminar esas publicaciones para evitar una polémica mayor.

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