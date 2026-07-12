El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 12 julio de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de julio de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Emitirás tus pensamientos de una manera franca y directa. Tu mensaje despertará muchas mentes e incitará a quienes te escuchen a pasar al plano de la acción. También es posible que realices una mudanza o que establezcas contacto con una región vecina.
Tauro
04/20 – 05/20
Tomarás las riendas de la economía y avanzarás en busca de nuevas fuentes de ingreso. Gracias a tu habilidad a la hora de realizar transacciones comerciales, lograrás imponer tu voluntad. Te abrirás camino en diversos mercados y serás quien lidere cualquier negociación.
Géminis
05/21 – 06/20
Será un momento excelente para dar inicio a nuevos proyectos que tiendan a reafirmar tu independencia y autonomía. Serás menos permisivo con los demás y defenderás tus intereses y puntos de vista a capa y espada. Contarás con mayor fuerza vital y con un marcado espíritu deportivo.
Cáncer
06/21 – 07/20
Hoy te identificarás con algunas causas perdidas o sentirás deseos de luchar en defensa de quienes están oprimidos o, por distintos motivos, no tienen voz propia. Preferirás mantener tus deseos personales en reserva y, a la hora de actuar, te moverás con discreción, pasando casi desapercibido.
Leo
07/21 – 08/21
Te involucrarás en proyectos sociales y asumirás un rol mucho más activo dentro de tu comunidad. Animarás a otros a actuar y comprometerse con sus ideales. Sin embargo, ten cuidado, porque en contextos grupales podrías expresar opiniones que generen desacuerdos o despierten discordia.
Virgo
08/22 – 09/22
Tu trabajo y tus responsabilidades te demandarán mucha energía física y mental. El deseo de triunfo se intensificará y lucharás con determinación para alcanzar tus metas. Si compartes autoridad con otros, procurarás rodearte de quienes tengan criterios o formas de actuar afines a las tuyas.
Libra
09/23 – 10/22
Tu coraje y tus deseos de mejorar te harán avanzar más rápido, y no permitirás que nadie se interponga en tu camino. Entrarás en debates sobre temas políticos o religiosos. Recuerda que puedes defender tus ideales con ímpetu, pero sin caer en posturas intolerantes.
Escorpio
10/23 – 11/22
Estarás decidido a descubrir un secreto y no te detendrás hasta llegar al meollo de la cuestión. Tu deseo sexual se incrementará y harás todo lo que esté a tu alcance para cumplir tus fantasías y explorar nuevas experiencias entre las sábanas.
Sagitario
11/23 – 12/20
Tus relaciones se volverán más dinámicas y a la vez te aportarán mucha más energía. Tu socio o pareja podrían asumir una actitud más desafiante o provocadora. Si estás soltero, recibirás una propuesta muy directa que no será fácil de rechazar. Conviene que no te tome por sorpresa.
Capricornio
12/21 – 01/19
Buscarás destacarte en tu trabajo y tu actitud competitiva podría generar algunos conflictos con colegas. Querrás ser dueño de tu rutina y de tus horarios. Te recomiendo canalizar ese plus de energía saliendo a correr o realizando algún deporte aeróbico que te ayude a liberar tensiones.
Acuario
01/20 – 02/18
En cuestiones amorosas te definirás y te jugarás el todo por el todo para conquistar a esa persona que te interesa. También lucharás por disponer de más tiempo libre para hacer lo que más te gusta. En los deportes y las actividades recreativas querrás destacarte y dar lo mejor de ti.
Piscis
02/19 – 03/20
Asumirás un rol más activo dentro de la esfera familiar y defenderás a tus seres queridos de cualquier intromisión externa. Querrás reorganizar los espacios de tu casa para ganar amplitud. Ten cuidado de no alzar demasiado la voz con quienes conviven contigo.