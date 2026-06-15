Irán rescató valioso empate 2-2 ante la Nueva Zelanda de Tim Payne

Irán empató este lunes 2-2 ante Nueva Zelanda en un ajustado duelo marcado por el doblete de Elijah Just, con una auténtica demostración de fuerza sobre el césped en Los Angeles.

Irán y Nueva Zelanda nos regalaron un partidazo en Los Ángeles. ?#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) June 16, 2026

El partido se desarrolló en un ambiente pacífico, en el que convivieron, por un lado, los aficionados del equipo oceánico y, por el otro, los iraníes tanto en favor como en contra del régimen de Teherán.

La selección iraní intentó así hacer gala de su fuerza en su debut en el Mundial 2026, respondiendo a las restricciones de Washington, que vetó visados a gran parte del cuerpo técnico y los obligó a concentrarse en Tijuana, en México.

El equipo solo cuenta con el permiso de Washington para pernoctar una noche en EE.UU. previo a sus encuentros, donde también se les habilita un campo de entrenamiento. Inmediatamente después de cada partido, la delegación debe abandonar suelo estadounidense.

Remontó dos veces el marcador

El choque se prestó muy parejo en posesión y llegadas, con un arranque fuerte de Irán que Nueva Zelanda frenó ante una grada llena de aficionados en el Estadio de Los Ángeles.

Just adelantó a Nueva Zelanda en el minuto 7 tras asistencia de Chris Wood, marcando un hito histórico para su país, que solo hasta entonces había marcado 4 goles en su historia en un Mundial.

¡YA GANA EL EQUIPO DE TIM PAYNE!



Elijah Just encontró el balón tras una pared y la manda al fondo de las redes para adelantar a Nueva Zelanda pic.twitter.com/rXyIU66rju — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 16, 2026

Ramin Rezaeian igualó en el 32 y logró el empate parcial antes del descanso, pero Irán avisaba de su ímpetu ya que le anularon un gol en los últimos compases del primer periodo.

¡LLEGÓ EL EMPATE!



Ramin Rezaeian aprovechó un rebote en el área y unos cuentos errores defensivos para igualar el marcador de Irán ?? pic.twitter.com/t33m1goVrA — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 16, 2026

Tras el regreso de vestuarios, se repitió la misma fórmula: Just anotó su doblete en el 55 pero Mohammad Mohebi volvió a sellar el empate entre ambos en el minuto 64.

¡Elijah Just y Chris Wood, la dupla perfecta!



Tras una transición y una bonita pared, Elijah Just definió de manera precisa para firmar el doblete para Nueva Zelanda pic.twitter.com/1jfCNKPB4i — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 16, 2026

¡IRÁN APAGA EL FESTEJO DE NUEVA ZELANDA!



Con un contundente cabezazo, Mohammad Mohebbi logró vencer a Max Crocombe y vuelve a empatar el juego. pic.twitter.com/NgdB74bYnC — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 16, 2026

Contraste en las gradas

La tensión del exterior cobró forma en el interior del Estadio. Pese a que la FIFA había vetado el uso de la bandera monárquica iraní para respetar la política de tolerancia cero y desmarcarse de las apologías políticas, la multitud pudo ingresar con banderas, gorros y camisetas en oposición a Irán.

Una vez dentro, cuando se desplegó la bandera actual del país persa, los aplausos se entremezclaron con los pitidos. La misma tónica se repitió cuando comenzó a sonar el himno nacional en los altavoces.

Dentro, el público, sin embargo, no paró de apoyar a Irán durante las jugadas del conjunto persa, aunque también se escuchaba algún que otro silbido de reprobación.

Con el estadio casi lleno, la emoción en las gradas llegó a tal punto que los aficionados coordinaron varias olas. Pese a las diferencias, en las gradas coexistió la dualidad de una hinchada que, por momentos, intentó usar el fútbol para olvidar las diferencias políticas y disfrutar unidos de un deporte.

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