Lukaku rescató empate 1-1 para una gris Bélgica ante Egipto

El Mundial 2026 no espera por nadie, y la selección de Bélgica estuvo muy cerca de aprenderlo debido a una puesta en escena gris e inestable con la que lograron esquivar el naufragio ante Egipto (1-1) gracias a la milagrosa e inmediata irrupción de su goleador histórico, Romelu Lukaku.

El delantero del Nápoles, que ha vivido una temporada aciaga tras perderse hasta 44 partidos por culpa de las lesiones, demostró que su resiliencia y su espíritu competitivo siguen intactos. Le bastaron tan solo 14 segundos sobre el césped para acudir al rescate de su país y forzar el tanto que rescató un punto de oro para los belgas

Egipto saltó al terreno de juego sabiendo perfectamente a qué jugaba, adaptándose mucho mejor a las exigencias físicas del torneo y superando en intensidad a un combinado europeo plano y sin ideas en la medular. La superioridad de los ‘Faraones’ se materializó en el marcador gracias a su máxima estrella, Mohamed Salah.

En el día de su 34º cumpleaños, el extremo del Liverpool abrió el panorama desde la banda derecha y asistió con maestría la diagonal de fuera hacia adentro de Emam Ashour. El atacante del Al Ahly aprovechó una grieta enorme en la zaga belga y sacó un derechazo inapelable que batió a Thibaut Courtois para poner el 1-0.

El guardameta del Real Madrid, que medita si este será su último torneo con la selección, sostuvo a su equipo con una estirada prodigiosa a mano cambiada tras un disparo cruzado de Zico y, posteriormente, repeliendo un peligroso cabezazo del propio Salah.

De Bruyne y Doku se diluyen

Mientras la defensa sufría, el ataque belga era un congelador. Kevin De Bruyne fue el único futbolista belga con claridad de ideas, precisión y ritmo. La ocasión más clara de la primera mitad nació de las botas del ’17’, con un soberbio lanzamiento de falta directa que se estrelló en el poste.

El capitán no encontró socios en la ofensiva. Jérémy Doku completó una primera mitad sumamente frustrante: aunque encaró siempre, abusó del último regate, falló en el pase definitivo y terminó desquiciado por la banda, una tónica similar a la de Leandro Trossard, quien estuvo muy lejos del nivel que acostumbra exhibir en el Arsenal.

En la segunda mitad, la fisonomía del encuentro cambió. Bélgica logró instalarse en campo contrario impulsada por el orgullo de De Bruyne y una buena volea de Youri Tielemans. Viendo que el empate era posible pero faltaba dinamita, Rudi García movió el banquillo y llamó a Romelu Lukaku al minuto 66.

El impacto del ‘9’ fue inmediato y devastador. En la primera jugada tras ingresar al campo, justo antes de la pausa de hidratación, Lukaku corrió con el alma a por un centro al área; su imponente presencia física y su potencia en la pugna apuraron tanto al defensor egipcio Hany que este terminó desviando el balón hacia su propia portería. Sin siquiera tocar el esférico, la fe de Lukaku colocaba el 1-1 en el marcador.

El tramo final del partido se convirtió en un ida y vuelta vibrante. Egipto acusó el golpe físico y se encomendó a las contras de Marmoush, mientras su seleccionador decidía dosificar a Salah dando entrada al juvenil del FC Barcelona, Hamza Abdelkarim.

Bélgica certificó un reparto de puntos que los deja con mucho por corregir y a Egipto con la certeza de que puede competir ante cualquiera en esta cita mundialista.

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