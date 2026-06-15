Uruguay reacciona a tiempo ante Arabia Saudí y rescata un punto en el Mundial 2026

Arabia Saudí estuvo a escasos diez minutos de reeditar el histórico milagro de Qatar 2022 ante Argentina, aprovechando las dudas iniciales de Uruguay para ponerse en ventaja. Sin embargo, el espíritu indomable de ‘La Celeste’ emergió en el tramo final y, gracias a la clarividencia de Maximiliano Araújo, salvó un trabajado empate 1-1 que deja todo por decidir en el sector.

El compromiso arrancó con un ritmo ramplón y una Uruguay atrapada en una posesión horizontal, incapaz de agrietar el ordenado bloque bajo del combinado asiático. Sin embargo, la fisonomía del choque cambió radicalmente tras la primera pausa de hidratación.

La primera gran ocasión nació de la pizarra charrúa, con un testarazo a bocajarro de Fede Viñas que el guardameta Mohammed Al-Owais repelió con unos reflejos felinos. Pero la sorpresa saltó en el área contraria. Arabia Saudí penalizó los desajustes aéreos de los sudamericanos. En primera instancia, el eterno Fernando Muslera firmó una atajada fantástica tras un remate cruzado de Abdulelah Al-Amri a la salida de un córner.

No obstante, la zaga uruguaya no aprendió la lección: en el siguiente tiro de esquina, un balón suelto en el área pequeña tras un rechace corto de Muslera fue empujado al fondo de la red por el defensor Ali Lajami, central del Al-Nassr y compañero de Cristiano Ronaldo. El tanto desató la locura saudí y la imagen del primer tiempo la dejaron tres futbolistas asiáticos arrodillándose para besar el césped apenas el colegiado decretó el descanso.

Sacudido por el marcador, Marcelo Bielsa movió el árbol en el vestuario de cara a la segunda mitad. Los desacertados Darwin Núñez y Matías Viña se quedaron en la caseta para dar entrada a Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria.

La insistencia charrúa encontró su premio en el minuto 80. Un nuevo centro llovido al área fue conectado en primera instancia por un batallador Fede Viñas; aunque Al-Owais logró repeler el cabezazo inicial, el esférico le quedó franco a Maximiliano Araújo, quien fusiló con un remate potente por el palo del arquero para firmar el ansiado 1-1.

Los últimos diez minutos de partido se transformaron en un auténtico asedio uruguayo, con ataques de todos los colores. La victoria estuvo en los botines del capitán, Fede Valverde, quien sacó un latigazo marca de la casa desde larga distancia en el tiempo de descuento. Cuando el balón buscaba la escuadra, Al-Owais voló para firmar una mano salvadora, enviar la pelota al córner y certificar el reparto de puntos definitivo.

Con este resultado, y tras el sorpresivo empate sin goles (0-0) entre España y Cabo Verde en el otro duelo del sector, el Grupo H arranca en una paridad absoluta, con sus cuatro integrantes igualados a un punto y con las espadas completamente en alto para la segunda jornada.

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