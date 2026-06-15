Reportan el cierre progresivo del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz en Florida

El temido centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, estaría en proceso de cierre progresivo, reportó la cadena de noticias N+ Univisión, que cita a autoridades estatales.

Las instalaciones comenzaron a ser desmanteladas y grupos de detenidos están siendo trasladados diariamente. Fuentes citadas por el medio indicaron que entre 50 y 60 personas son reubicadas cada día, mientras la población del centro continúa disminuyendo.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, había reconocido en mayo que la prisión podría cerrar próximamente. Aunque no precisó una fecha, sostuvo que las instalaciones fueron concebidas desde un principio como una medida temporal.

El mandatario republicano también señaló que la decisión final sobre el futuro del centro corresponde al Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, según N+ Univisión, la agencia federal afirmó que no está presionando al estado para poner fin a las operaciones del recinto.

El centro abrió sus puertas el 1 de julio de 2025 y se presentó como parte de los esfuerzos para reforzar la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump. No obstante, desde sus primeros meses de funcionamiento enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de migrantes, grupos ambientalistas y líderes indígenas.

Diversas organizaciones denunciaron presuntos abusos contra los detenidos, incluyendo hacinamiento, falta de atención médica adecuada y condiciones deficientes dentro de las instalaciones. También cuestionaron el impacto ambiental de la construcción en una zona ecológicamente sensible de los Everglades.

Una demanda presentada por la organización Friends of the Everglades y la tribu miccosukee buscó impugnar la construcción del centro porque las autoridades no realizaron los estudios ambientales requeridos para proyectos financiados con fondos federales en áreas protegidas, según aseguró.

Más de 1 millón de dólares diarios

Un juez federal suspendió inicialmente nuevas obras en el lugar, aunque posteriormente una corte de apelaciones permitió que los trabajos continuaran mientras el litigio sigue su curso.

Según el reporte de la cadena de noticias, organizaciones civiles también han señalado que el funcionamiento del centro representaba un gasto aproximado de $1.2 millones de dólares diarios para los contribuyentes.

Hace dos semanas, Univision Orlando informó que las operaciones del centro parecían estar reduciéndose significativamente.

Tras una visita realizada el 26 de mayo, el congresista demócrata Maxwell Frost aseguró que observó señales de cierre gradual. Relató al medio que el área de procesamiento estaba prácticamente vacía y la cantidad de detenidos había descendido notablemente.

Frost afirmó que en ese momento permanecían recluidas unas 655 personas, frente a aproximadamente 1,400 detenidos reportados semanas antes. También criticó los mensajes emitidos por el gobernador DeSantis sobre el futuro de la instalación, al considerar que no había una explicación clara sobre los planes para el centro.

Amnistía Internacional exige el cierre definitivo

Amnistía Internacional lanzó este lunes una campaña titulada “Cierren definitivamente Alligator Alcatraz”, en la que solicita a ciudadanos y organizaciones que firmen una petición dirigida al gobernador DeSantis.

La organización, que sostiene que el centro ha operado bajo condiciones que considera crueles y degradantes, menciona denuncias sobre desbordamientos de aguas residuales, encadenamiento de detenidos, privación del sueño, negación de atención médica y otras prácticas que podrían constituir trato inhumano.

Amnistía también señaló que, aunque el gobernador ha expresado su intención de cerrar la instalación, el gobierno federal mantiene la posición de que el centro debe continuar operando.

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