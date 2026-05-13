DeSantis asegura que ‘Alligator Alcatraz’ permitió deportar a 22,000 migrantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió este miércolesel funcionamiento del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” y aseguró que la instalación permitió deportar a unas 22,000 personas, en medio de versiones sobre un posible cierre por sus elevados costos operativos.

Durante una intervención en Titusville, el mandatario republicano afirmó que el sitio nunca fue concebido como una estructura permanente y señaló que Florida lo impulsó ante la falta de capacidad federal para retener a migrantes detenidos.

“Pudimos procesar y deportar a 22,000 que, de otra forma, habrían salido nuevamente a comunidades de Florida”, sostuvo DeSantis.

Reportes apuntan a cierre del centro

Las declaraciones se producen después de que The New York Times informara que el Departamento de Seguridad Nacional considera demasiado costoso mantener operativo el centro, ubicado en los Everglades, al oeste de Miami.

Según ese reporte, el traslado de detenidos comenzaría en junio y el desmantelamiento del complejo ocurriría semanas después. La publicación citó a un funcionario federal y a varias personas familiarizadas con las operaciones del lugar.

Aunque DeSantis dijo no haber recibido una notificación oficial sobre el cierre, tampoco negó directamente la información publicada.

“Sabíamos que iba a ser temporal”

El gobernador insistió en que el centro, inaugurado en julio de 2025 tras una visita de Donald Trump a los Everglades, fue diseñado desde el inicio como una solución provisional.

“No construimos ningún sitio permanente ahí porque sabíamos que iba a ser temporal”, declaró.

El republicano sugirió además que el Gobierno federal ahora cuenta con mayores recursos presupuestarios para procesar migrantes en otras instalaciones, algo que —según dijo— no ocurría cuando Florida puso en marcha el centro.

“Alligator Alcatraz” ha sido cuestionado desde su apertura por organizaciones ambientalistas y activistas proinmigrantes, que acusan al centro de afectar el ecosistema de los Everglades y de representar un símbolo de la política migratoria del segundo mandato de Trump.

Los críticos también han denunciado presuntos malos tratos contra migrantes detenidos en la instalación. Entretanto, la Administración Trump ha presentado a Florida como un modelo de cooperación estatal en materia migratoria.

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