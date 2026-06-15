Trump abandonará la presidencia antes de Pascua 2027, predice estratega demócrata

El estratega demócrata James Carville aseguró este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no completará su mandato y anticipó que abandonará la Casa Blanca antes de Semana Santa de 2027, tras una eventual derrota republicana en las elecciones legislativas de noviembre.

Durante una conversación en el programa Politics War Room, Carville, quien ha asesorado ha políticos como Bill y Hillary Clinton, sostuvo que el mandatario enfrenta un creciente desgaste político y que no está preparado para las consecuencias que podrían derivarse de los comicios de mitad de mandato.

“El resultado de la votación en su contra en noviembre va a ser impresionante”, afirmó. “Y ya está aburrido. No puede mantenerse despierto. Dice que está aburrido de la guerra con Irán. Te lo digo, este tipo, para la Pascua de 2027, simplemente va a dejar su trabajo”.

El veterano asesor demócrata argumentó que una derrota electoral provocaría un rechazo generalizado hacia Trump y su entorno político. Según dijo, el presidente es una figura “débil” y “distraída”, además de cuestionar su estado físico.

“Obviamente no se encuentra bien, duerme todo el tiempo, babea por todas partes o lo que sea”, declaró Carville, quien fue uno de los principales estrategas de la campaña presidencial de Bill Clinton.

La Casa Blanca responde

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de la administración republicana.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, respondió en un comunicado enviado a The Hill y arremetió contra Carville, a quien calificó como “un perdedor absoluto que sufre una enfermedad grave e incurable conocida como Síndrome de Trastorno de Trump”.

Mientras tanto, la atención política en Washington comienza a centrarse en las elecciones legislativas previstas para noviembre. Los republicanos buscan conservar el control del Congreso en medio de cuestionamientos por el costo de vida y la situación económica.

Trump ha advertido en reiteradas ocasiones que una victoria demócrata podría abrir la puerta a nuevos intentos de juicio político en su contra.

Sin embargo, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, evitó comprometerse con esa posibilidad. “No hemos descartado ni confirmado ninguna opción en cuanto a la rendición de cuentas”, dijo a NBC News. “Lo que sí hemos dicho es que nuestro objetivo principal será hacer la vida más asequible para los estadounidenses”.