Candidato respaldado por Trump gana las primarias al Senado de Georgia

El representante Mike Collins, respaldado por el presidente Donald Trump, ganó la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado en Georgia, según proyecciones de NBC News, y se medirá ahora al demócrata Jon Ossoff en una de las contiendas más disputadas rumbo a las elecciones legislativas en Estados Unidos.

La victoria de Collins frente al exentrenador de fútbol americano universitario Derek Dooley consolida el peso político del apoyo de Trump en la carrera republicana en el estado. Dooley contaba con el respaldo del gobernador de Georgia, Brian Kemp, quien había defendido la necesidad de un perfil ajeno a la política tradicional para enfrentar a Ossoff.

La contienda interna se definió en segunda vuelta tras las primarias del 19 de mayo, cuando ningún aspirante alcanzó la mayoría necesaria. Mientras tanto, Ossoff ya se prepara para una elección clave en un estado considerado decisivo para el control del Senado de Estados Unidos.

Georgia es uno de los territorios más disputados del país y fue ganado por Trump en 2024, lo que convierte la carrera de Ossoff en una de las pocas oportunidades demócratas de sostener un escaño en un estado con tendencia republicana en elecciones presidenciales.

Férreo aliado de Trump

Collins, miembro de la Cámara de Representantes desde 2022, se ha presentado como un aliado directo del expresidente y ha insistido durante su campaña en su perfil conservador. En un debate reciente se definió como un “incansable defensor del conservadurismo”.

“Me presenté con las políticas de Trump. Me presenté con el lema ‘Estados Unidos Primero’”, dijo recientemente a NBC News, al asegurar que respalda plenamente la agenda del mandatario.

El nuevo candidato republicano ha centrado parte de su discurso en ataques a Ossoff, a quien acusó de estar desconectado del estado. “No nos representa, no refleja a nuestro estado ni representa a la gente ni nuestros valores”, afirmó en un mitin en Cumming en la víspera de la votación.

En ese mismo acto agregó críticas personales contra su rival demócrata, al señalar que “nunca ha tenido un trabajo de verdad en su vida” y acusarlo de estar influenciado por sectores políticos de otros estados.

Collins ha sido uno de los principales promotores de la llamada Ley Laken Riley, una medida migratoria impulsada durante el segundo mandato de Trump, que contó con apoyos bipartidistas, incluido el del propio Ossoff.