ICE confirma el traslado de detenidos en “Alligator Alcatraz” a otros centros

Los migrantes detenidos del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, en Florida, fueron trasladados a otras instalaciones en el estado como medida preventiva ante la temporada de huracanes, según confirmó este martes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Al comenzar la temporada de huracanes, el ICE y el estado de Florida han trasladado a los inmigrantes indocumentados de las instalaciones de alojamiento temporal. Para garantizar la seguridad de los detenidos, los hemos transferido a otras instalaciones”, indicó la agencia en un comunicado, sin precisar el número de personas reubicadas ni los centros de destino.

La instalación fue puesta en marcha en julio por la administración del gobernador Ron DeSantis como parte de su apoyo a la política migratoria del presidente Donald Trump. Desde su apertura, el centro ha estado en el centro del debate político y judicial en el estado.

Durante una rueda de prensa este martes, DeSantis defendió el carácter temporal del centro y aclaró que su operación depende del gobierno federal.

“El estado no dirige a la gente allí, es el DHS quien lo hace. Así que si el DHS deja de dirigirlos allí, obviamente no vamos a hacerlo, nunca se concibió como algo permanente”, afirmó.

El gobernador añadió que la instalación no estaba vacía recientemente y sostuvo que su creación respondió a necesidades logísticas puntuales dentro del sistema migratorio. También señaló que el estado recibe reembolsos federales que superan los $600 millones de dólares relacionados con su funcionamiento.

Campaña de Amnistía Internacional

La confirmación de ICE se produce luego de que Amnistía Internacional lanzara este lunes una campaña en la que exige el cierre definitivo del centro, al que ha criticado por presuntas condiciones inhumanas.

El futuro del centro sigue siendo incierto en medio de decisiones judiciales contrapuestas. En abril, un tribunal federal de apelaciones permitió que continuara operando temporalmente, bloqueando una orden previa de cierre.

Sin embargo, informes recientes apuntan a que su clausura podría producirse en los próximos meses.

La organización denunció reportes de aguas residuales desbordadas, privación del sueño, encadenamiento de detenidos y falta de atención médica adecuada, entre otras irregularidades. Según la ONG, estas prácticas podrían constituir violaciones a los derechos humanos.

Mientras el gobierno estatal insiste en que el centro fue diseñado como una instalación temporal, el gobierno federal mantiene su posición de continuar utilizándolo dentro del sistema de detención migratoria.

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