Investigación tras la muerte de joven en salto con cuerda en Sao Paulo

Tres hombres fueron arrestados tras la muerte de una mujer de 21 años durante un salto con cuerda, en un caso que ha conmocionado a Brasil.

La víctima, María Eduarda Rodrigues de Freitas, falleció en el lugar del incidente después de caer desde una altura aproximada de 30 metros, según el certificado de defunción emitido por el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU).

El salto con cuerda, conocido como rope jumping, es un deporte extremo en el que se utilizan cuerdas de escalada de baja elasticidad para transformar la caída vertical en un movimiento pendular horizontal.

El hecho ocurrió en el puente conocido como Ponte do Esqueleto, situado en el límite entre los municipios de Limeira y Cordeirópolis, en el interior del estado de São Paulo.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a dos hombres con cascos blancos sujetando a la joven por los brazos, mientras un tercero la sostenía por los pies desde atrás.

En el momento en que es lanzada desde el puente, se escucha a un testigo gritar que aseguren la cuerda.

De acuerdo con el informe policial, la cuerda de seguridad no estaba asegurada en el momento del salto.

Este lunes, la investigadora Andrea Levy declaró que los tres instructores implicados reconocieron que la víctima no estaba asegurada con el equipo de seguridad en el momento del salto, ocurrido el pasado sábado.

“No recuerdan si olvidaron atar las cuerdas, quién era responsable de hacerlo o quién debía verificarlo. Pero lo cierto es que no estaba asegurada”, afirmó Levy.

Las autoridades también informaron que dos personas que se identificaron como empleados de la empresa organizadora huyeron hacia una zona boscosa cuando un agente policial se apartó para colaborar en el rescate.

Según los reportes, ambos se cambiaron de ropa tras el incidente.

“¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar?”

Rodrigues de Freitas residía en el municipio de Jandira, en el área metropolitana de São Paulo.

Según el diario local O Globo, se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva. En sus redes sociales compartía contenidos relacionados con el ejercicio, la naturaleza y el bienestar.

Rodrigues de Freitas, cuyo funeral se celebró el domingo, había publicado en Instagram un mensaje momentos antes del salto en el que decía: “¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?”.

Tras su muerte, su cuenta de Instagram fue eliminada.

El sábado, durante una audiencia de custodia, el juez Paulo Henrique Stahlbert Natal afirmó que los acusados “no adoptaron las precauciones mínimas necesarias e indispensables” para llevar a cabo una actividad de riesgo.

El magistrado advirtió que el procedimiento estándar exigía asegurar una cuerda de seguridad alrededor del pecho de la víctima antes del salto, seguida de una doble verificación por parte de los operadores, algo que no se realizó.

En una entrevista con el programa Fantástico, de TV Globo, el abogado de los tres sospechosos, Rafael Gomes dos Santos, señaló que sus clientes no podían explicar cómo la joven fue lanzada sin estar sujeta a la cuerda de seguridad.

Según el abogado, los instructores estaban conmocionados, ya que llevaban años realizando esta actividad sin que se hubiera registrado un incidente similar.

BBC News Brasil intentó contactar con el abogado, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo con la resolución judicial, las autoridades también constataron que la actividad carecía de regulación formal, como un registro empresarial (CNPJ), y que el grupo “no contaba con ningún estándar ni protocolo para gestionar los riesgos de la operación”.

El juez concluyó que la muerte “no fue un simple accidente, sino la consecuencia de haber asumido un riesgo que voluntariamente crearon y aceptaron correr”.

Las autoridades incautaron comprobantes de pago que confirman que se trataba de una actividad comercial.

BBC News Brasil pudo saber que los pagos se realizaban directamente a la cuenta personal de uno de los implicados a través de la plataforma Pix.

Posible demanda al gobierno federal

El puente donde ocurrió el incidente, conocido como “Puente Esqueleto”, llevaba años abandonado y es responsabilidad del gobierno federal.

Su nombre se debe a que nunca fue terminado y, con el paso del tiempo, se ha convertido en un punto frecuentado por aficionados a los deportes extremos.

Puente de los Esqueletos, en Limeira, en el interior de São Paulo. (Foto: Ayuntamiento de Limeira)

La Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU) de Brasil afirmó en un comunicado que está “dispuesta a colaborar con las autoridades en las investigaciones”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Limeira anunció que demandará al gobierno federal por la falta de gestión del lugar. La alcaldía señaló que ya había adoptado medidas administrativas y exigido acciones a los organismos federales responsables de la zona.

“La muerte de Rodrigues de Freitas hace que la continuidad de esta omisión sea insostenible e inaceptable”, indicó en un comunicado.

Según las autoridades locales, los instructores implicados pertenecían a una empresa privada que ofrecía actividades de salto con cuerda, aunque algunos medios locales sugieren que podrían formar parte de grupos informales de practicantes.

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