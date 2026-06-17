Editorial: Voto anticipado: una oportunidad de oro en NY

La jornada del voto anticipado –que se realiza hasta el domingo 21 de junio– marca la recta final del proceso de las primarias en Nueva York que se cierra el día 23 con la votación oficial, según el calendario electoral.

Elegir a los candidatos tanto a nivel estatal como federal que terciarán en las generales de noviembre es de suma importancia. Es una oportunidad de oro que no podemos desperdiciar, especialmente por todas las circunstancias que los neoyorquinos y estadounidenses del resto del país están viviendo.

Además, ante los distintos esfuerzos que el gobierno federal ha puesto en marcha para debilitar la participación de las minorías en las urnas, lo menos que podemos hacer en un estado santuario como Nueva York es salir a sufragar en masa para mandar un mensaje claro y fuerte en defensa de la democracia, en defensa de la voluntad popular, en defensa del derecho al voto, y en nombre de quienes no pueden tomar parte activa de la jornada cívica.

Recordamos a los votantes hispanos que la participación en las elecciones tiene un impacto directo en el rumbo del estado. Con el voto elegimos a quienes toman las decisiones de los recursos que se invertirán en nuestros vecindarios donde funcionan las escuelas a las que acuden nuestros hijos, servicios de transporte, seguridad pública, áreas de recreación, etc.

Por mucho tiempo el absentismo electoral se ha convertido en nuestro peor enemigo. La única manera de pedir cuentas a los funcionarios electos es haciéndoles notar por qué los escogimos.

Así es que animamos a los hispanos inscritos en el padrón electoral a que se acerquen a sufragar de manera anticipada. Hay juntas instaladas en todos los condados. El votante madrugador evita largas colas y tiene la ventaja incluso de hacerlo en horarios flexibles y de fin de semana.

Ya en la última elección municipal de noviembre pasado se vio un gran interés por votar temprano. Más de 700,000 personas participaron en ese proceso.

Ojalá y las distracciones del verano o el quemeimportismo no se interpongan en estos comicios.

Votar no es solo una manera de contribuir con nuestras comunidades, es también hacer valer un derecho que hemos ganado a costa de sacrificios y que corre el riesgo de verse cercenado por políticas obstructivas desde Washington.

Las urnas están abiertas hasta el 21 de junio para los madrugadores. Ve y vota.