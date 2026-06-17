Polémica con el VAR en el Mundial 2026: Harry Kane marca tras repetirse un penal atajado

Apenas a los 8 minutos de iniciado el compromiso entre Inglaterra y Croacia, la polémica arbitral y la tecnología se convirtieron en las grandes protagonistas de la tarde tras un penal ejecutado por Harry Kane que tuvo que repetirse por milímetros.

El partido arrancó con una Inglaterra volcada por completo en territorio balcánico. Tras un rechazo defensivo a la salida de un tiro de esquina, el extremo del Chelsea, Noni Madueke, intentó cazar el esférico en la frontal para internarse en el área chica, momento en el que el eterno capitán croata, Luka Modric, lo derribó con un contacto desmedido a la altura de la rodilla. El colegiado francés Clément Turpin no lo dudó un instante y señaló la pena máxima.

El encargado de asumir la responsabilidad fue, como de costumbre, Harry Kane. El ariete del Bayern Múnich se perfiló para rematar con la pierna derecha buscando el poste izquierdo de Dominik Livakovic. El guardameta croata le adivinó la intención con una estirada soberbia y desvió el esférico; en la segunda jugada, Josko Gvardiol reaccionó rápido para mandar la pelota al córner y ahogar el grito británico.

Sin embargo, la alegría croata se esfumó en segundos. Mientras los balcánicos celebraban la heroica intervención, Turpin detuvo la reanudación del juego. Desde la cabina del VAR le advirtieron al árbitro principal que Livakovic se había adelantado de manera antirreglamentaria, despegando ambos pies de la línea de cal antes de que el delantero impactara el balón.

La decisión desató airadas protestas en ambos bandos: los croatas denunciaban una rigurosidad extrema en la interpretación de la norma, mientras los ingleses exigían la repetición inmediata. Tras calmar los ánimos, Turpin ordenó que el disparo volviera a ejecutarse.

En el segundo intento, al minuto 12, Kane dio una muestra de su jerarquía y nervios de acero. El capitán abrió el pie derecho y volvió a elegir exactamente el mismo palo; esta vez, Livakovic se la jugó hacia el sector opuesto, decretando el 1-0.

Este gol no es uno más en la cuenta del ariete inglés: significó su tanto número 80 en 115 partidos internacionales, agigantando su leyenda como el máximo artillero histórico de la selección de los Tres Leones.

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