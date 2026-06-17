Los 10 jugadores mejor pagados de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a algunas de las mayores estrellas del fútbol internacional, pero también a varios de los deportistas mejor remunerados del planeta. De acuerdo con un análisis de Sportico, los 10 futbolistas con mayores ingresos que participarán en el torneo acumularon cerca de $924 millones en ganancias durante los últimos 12 meses, combinando salarios, premios y contratos publicitarios.

Al frente de la lista aparece Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años sigue siendo el futbolista mejor pagado del mundo.

El delantero portugués, que disputará su sexta Copa Mundial, obtuvo ingresos estimados en $295 millones durante el último año.

La mayor parte de esa cifra proviene de su contrato con Al-Nassr, club de la Liga Profesional Saudí, donde ganó aproximadamente $230 millones en actividades deportivas.

A ello se suman otros $65 millones procedentes de acuerdos comerciales con marcas como Nike, Herbalife y Binance.

Ronaldo también se convirtió recientemente en el primer futbolista en superar los $2,100 millones en ganancias acumuladas durante su carrera, según Sportico.

Bloomberg estima que su patrimonio neto ronda los $1,400 millones.

En el segundo lugar figura Lionel Messi. El capitán argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, generó aproximadamente $140 millones durante el último año.

A diferencia de Ronaldo, Messi divide prácticamente en partes iguales sus ingresos dentro y fuera de la cancha: $70 millones provenientes de su contrato con Inter Miami y otros $70 millones gracias a patrocinios con empresas como Michelob Ultra, Stanley 1913 y Lowe’s.

El tercer puesto corresponde a Kylian Mbappé, estrella de Francia y del Real Madrid, con ingresos estimados en $100 millones.

El delantero francés es el único jugador, además de Ronaldo y Messi, que alcanzó las nueve cifras en ganancias durante el último año.

Completan los primeros cinco lugares el noruego Erling Haaland, con $80 millones, y el brasileño Vinicius Jr., con $60 millones.

Los 10 jugadores mejor pagados del Mundial 2026

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) – $295 millones

2. Lionel Messi (Argentina) – $140 millones

3. Kylian Mbappé (Francia) – $100 millones

4. Erling Haaland (Noruega) – $80 millones

5. Vinicius Jr. (Brasil) – $60 millones

6. Mohamed Salah (Egipto) – $55 millones

7. Sadio Mané (Senegal) – $54 millones

8. Riyad Mahrez (Argelia) – $53 millones

9. Jude Bellingham (Inglaterra) – $44 millones

10. Lamine Yamal (España) – $43 millones

Sportico destacó que las ligas españolas dominan la lista. Real Madrid aporta a Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham, mientras que Barcelona cuenta con la presencia de Lamine Yamal.

La Liga Saudí también tiene una fuerte representación gracias a Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Riyad Mahrez.

Entre las curiosidades del ranking destaca la presencia de Lamine Yamal. Con apenas 18 años, el futbolista español ya genera ingresos estimados en $43 millones anuales, convirtiéndose en el jugador más joven de la lista.

Por su parte, Jude Bellingham, de 22 años, suma cerca de $44 millones entre salario y contratos publicitarios, mientras que Mohamed Salah mantiene ingresos cercanos a $55 millones y continúa siendo una de las figuras deportivas más influyentes de Medio Oriente y África.

Con salarios multimillonarios, acuerdos publicitarios globales y crecientes inversiones empresariales fuera del fútbol, las principales figuras que competirán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegan al torneo no solo como estrellas deportivas, sino también como algunas de las celebridades más valiosas del deporte mundial.

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