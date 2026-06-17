Mundial 2026: Lamine Yamal le niega un autógrafo a Julián Gil

Una de las figuras latinoamericanas destacadas en el orbe del modelaje que se está disfrutando a plenitud este Mundial de fútbol es Julián Gil. No obstante, este martes compartió un video en su plataforma de Instagram donde intentó obtener el autógrafo de Lamine Yamal, pero fue ignorado por la estrella del Barcelona.

Gil se encuentra realizando una amplia cobertura del torneo días previo a la jornada de inauguración, con una producción denominada “Misión Imposible 2”, y desde entonces, también se ha dado la tarea de recolectar la mayor cantidad de firmas que pueda, incluyendo las de las máximas estrellas, aunque con el extremo español fracasó.

Lamine Yamal ignora a Julián Gil

En la previa del primer partido del grupo H entre España y Cabo Verde, el argentino estuvo en la llegada de ambos autobuses en busca de conseguir autógrafos en su balón. Primero lo logró con la selección española, aunque no obtuvo la que más quería.

El primero en firmar la esférica de Julián fue Pedri y el primero en seguir su camino sin acercarse fue Dani Olmo. Posteriormente, logró convencer a Nico Williams, pero después salió Lamine Yamal y lo ignoró por completo.

“Una ‘firmita’, Lamine, solo una”, le gritó Gil a la joven estrella tras verlo bajar del autobús de su selección. Yamal no pudo ocultar que lo había observado, pero de igual forma optó por simplemente realizarle un gesto con la mano y seguir caminando. “La voy a lograr“, afirmó en un par de ocasiones el modelo argentino, haciendo referencia al autógrafo de Yamal.

Eso evidentemente no acabó con la felicidad de Gil, quien luego esperó la llegada de Cabo Verde, la selección que está debutando en esta Copa del Mundo, y también obtuvo la firma de algunos futbolistas, aunque algunos también hicieron caso omiso a su llamado.

Julián también compartió momentos en los que se encontraba compartiendo con la afición de Cabo Verde, disfrutando mucho de ese desafío que culminó igualado 0-0. Aparentemente, su misión será insistir en los próximos choques hasta obtener el autógrafo de la estrella azulgrana.

A pesar de que no ha conseguido la firma de Lamine Yamal, Julián ya ha logrado el autógrafo de dos cracks brasileños, Neymar y Raphinha, de acuerdo a un video que compartió en el primer choque de la “Canarinha”.

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