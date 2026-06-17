Trump acuerda cerrar demanda de $100 millones contra su sobrina Mary Trump

El presidente Donald Trump llegó a un acuerdo para poner fin a la demanda por $100 millones de dólares que presentó contra su sobrina, Mary Trump, por su presunta participación en la divulgación de documentos utilizados en una investigación de The New York Times sobre sus finanzas y declaraciones de impuestos.

La resolución del caso fue comunicada por ambas partes en una presentación conjunta entregada el martes ante el tribunal. Aunque los términos del acuerdo permanecen bajo reserva, los involucrados informaron que esperan formalizar el cierre definitivo del litigio en las próximas semanas.

“Las partes se complacen en informar que han llegado a un acuerdo y prevén poder estipular el sobreseimiento definitivo de esta demanda en las próximas semanas, una vez cumplidas ciertas condiciones previas”, señala el documento judicial.

La demanda fue presentada por Trump en 2021 contra Mary Trump, el diario The New York Times y los periodistas Susanne Craig, David Barstow y Russell Buettner. El entonces expresidente sostuvo que existió una conspiración para obtener y divulgar información confidencial relacionada con su historial financiero.

Según la acusación, los reporteros habrían persuadido a Mary Trump para entregar documentos familiares protegidos por un acuerdo de confidencialidad firmado en 2001. Trump calificó las acciones denunciadas como parte de un “complot insidioso” motivado por intereses personales y políticos.

Premios Pulitzer

La investigación periodística, publicada en 2018, examinó durante 18 meses las finanzas de la familia Trump. El reportaje concluyó que el actual mandatario recibió al menos $413 millones de dólares, calculados a valor presente, procedentes del imperio inmobiliario de su padre y señaló el uso de mecanismos tributarios cuestionables.

Por ese trabajo, Craig, Barstow y Buettner recibieron en 2019 el Premio Pulitzer en la categoría de reportaje explicativo.

Trump también acusó a su sobrina de beneficiarse económicamente de la controversia mediante la publicación de sus memorias de 2020, tituladas “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”.

La demanda contra The New York Times y sus periodistas ya había sufrido un revés judicial en 2023, cuando un juez desestimó las reclamaciones contra el medio y ordenó a Trump asumir cerca de $400,000 dólares en costos legales.

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