Agentes de ICE cometieron violaciones de derechos humanos en Minnesota, según Human Right Watch

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que señala que el despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó violaciones a los derechos humanos.

El documento analiza las consecuencias de la denominada ‘Operación Metro Surge’, ejecutada por la Administración de Donald Trump entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en las localidades de Minneapolis y Saint Paul.

El reporte de la ONG, titulado ‘Una crisis fabricada: Comunidades de Minnesota aterrorizadas por el gobierno federal’, fue estructurado a partir de entrevistas con más de 130 personas, incluyendo abogados, defensores de derechos humanos e inmigrantes.

Según los datos recopilados, ICE arrestó a cerca de 4,000 inmigrantes en el estado. De esta cifra, más del 75% no registraba antecedentes penales en territorio estadounidense.

Agentes del orden antes de realizar detenciones tras declarar una concentración ilegal durante una protesta frente al hotel Graduate by Hilton Minneapolis, en enero de este año. (Foto: Adam Gray/ AP)

Más de 500 estadounidenses afectados, apunta HWR

Asimismo, HRW reportó que las acciones de los agentes federales involucraron el arresto de más de 500 ciudadanos estadounidenses que se encontraban participando en manifestaciones. Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incurrieron en prácticas de discriminación racial al detener a personas por su apariencia étnica, según indicó.

“Ciudadanos de color entrevistados por HRW dijeron que tenían tanto temor a la discriminación racial que comenzaron a llevar sus pasaportes a todas partes”, señaló la organización.

El informe detalla el uso de armamento y tácticas de presión por parte de los funcionarios de control migratorio. HRW denunció que durante el operativo, ocurrido en enero, los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti resultaron muertos a manos de los agentes de ICE.

El texto describe que las autoridades amenazaron a residentes con fuerza letal, rompieron ventanas de vehículos y emplearon granadas aturdidoras contra manifestantes a corta distancia y sin advertencia previa.

Consecuencias del despliegue para la ciudad

Las operaciones afectaron el funcionamiento cotidiano en Minnesota. La asistencia a centros médicos disminuyó notablemente durante los meses del despliegue federal.

“En el punto álgido del operativo, algunas clínicas de salud experimentaron caídas drásticas en el número de pacientes -hasta un 50% en algunos centros- e incluso algunos faltaron a citas urgentes o de emergencia”, indicó la ONG.

Adicionalmente, el documento recoge que miles de estudiantes faltaron a las aulas o migraron a la modalidad virtual, mientras que diversos adultos perdieron sus empleos debido al temor de conducir hacia sus puestos de trabajo.

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