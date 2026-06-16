Otorgan asilo a mujer que fue adoptada por un veterano de guerra estadounidense en Irán

Un juez federal de inmigración concedió asilo a una mujer nacida en Irán y adoptada por una familia estadounidense cuando era niña, poniendo fin, al menos por ahora, a un proceso que la expuso a una posible deportación al país donde nació.

La decisión fue emitida por el juez de inmigración Andrew Fishkin y representa un importante avance para la mujer de 56 años, quien ha vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos, pero nunca obtuvo formalmente la ciudadanía debido a problemas administrativos relacionados con su adopción, informó la agencia Associated Press.

La mujer, identificada en documentos judiciales como “Sra. S.”, recibió en febrero una notificación del Departamento de Seguridad Nacional en la que se le informaba que estaba sujeta a un proceso de expulsión por haber excedido el tiempo permitido por su visa en marzo de 1974, cuando tenía apenas cuatro años.

La afectada reside en Estados Unidos desde 1973, no posee antecedentes penales y fue criada por una familia estadounidense en Wisconsin. Sin embargo, durante los últimos meses enfrentó controles migratorios que incluyeron la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo en el tobillo, toma de huellas dactilares, una muestra de ADN y una fotografía policial, detalló el medio.

La mujer relató que vivió el proceso con temor e incertidumbre. Incluso tomó medidas para una posible detención, como organizar el pago automático de sus facturas y entregar copias de las llaves de su vivienda a amigos cercanos.

Su abogada, Emily Howe, criticó la actuación de las autoridades migratorias y sostuvo que el gobierno tenía facultades para reconocerla como ciudadana estadounidense. “En cambio, la trataron como a una terrorista, como si fuera la peor de las peores criminales”, declaró Howe.

La historia de la mujer se remonta a principios de la década de 1970. Sus padres adoptivos, ambos estadounidenses, residían en Irán debido al trabajo de su padre, un exteniente coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y veterano de la Segunda Guerra Mundial.

La pareja encontró a la niña en un orfanato y la llevó a Estados Unidos en 1973, donde posteriormente formalizaron la adopción. En aquella época, los padres debían completar por separado el proceso de naturalización de los menores adoptados en el extranjero.

Por razones que aún no están claras, ese trámite nunca quedó registrado oficialmente.

La mujer descubrió el problema décadas después, cuando intentó obtener un pasaporte estadounidense a los 38 años. Desde entonces ha sostenido que siempre fue considerada ciudadana en la práctica: posee número de Seguro Social, licencia de conducir y ha trabajado y pagado impuestos durante años.

Entre los documentos de su padre, de acuerdo con AP, encontró una carta de un abogado fechada en 1975 en la que se indicaba que las gestiones migratorias estaban prácticamente resueltas. La mujer cree que parte de la documentación pudo haberse perdido tras la toma de la embajada estadounidense en Teherán durante la revolución iraní de 1979.

En su decisión, Fishkin señaló que los registros de la embajada no estaban disponibles ni para el gobierno estadounidense ni para la propia demandante. El juez determinó que reúne las condiciones para ser reconocida como refugiada, lo que le permite permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras avanza hacia una posible resolución definitiva sobre su ciudadanía.

La mujer también presentó este mes una demanda federal para impedir su deportación y solicitar el reconocimiento formal de la ciudadanía estadounidense.

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