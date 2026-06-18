Amigos mataron a hispano frente a su madre durante robo de joyas en Nueva York usando GPS: acusación

Dos hispanos utilizaron un dispositivo de rastreo GPS para acechar a un amigo antes de matarlo a tiros frente a su madre mientras le robaban sus joyas de diamantes en El Bronx (NYC), informaron los fiscales y la familia de la víctima.

Welfy Espinal (25) y Lenyn Toribio (27) fueron acusados ​​formalmente de acecho interestatal con resultado de muerte en el caso de Jeremy Ortega, joven de 24 años, baleado al llegar a su casa alrededor de las 4:45 de la madrugada el 13 de abril de 2025. Ahora el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, informó que más de un año después Espinal fue detenido en Nueva Jersey, mientras que Toribio sigue siendo buscado por las autoridades.

“Lo vi todo”, declaró esta semana al Daily News la madre de la víctima, Yokasta Ortega. “Yo gritaba: ‘¡Por favor, no maten a mi hijo, por favor, no maten a mi hijo!'”. “¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué lo mataron de esa manera? ¿A qué venía tanta envidia y odio?”, agregó. “Sabían que mi hijo era una persona realmente buena… ¡porque crecieron con él!”.

Apenas unos días antes de ser abatido, en su cumpleaños la víctima había publicado una foto suya en Instagram luciendo un llamativo reloj de diamantes en la muñeca, acompañada del mensaje: “Gracias a Dios por otro año más”.

¿Por qué lo mataron de esa manera?… Sabían que mi hijo era una persona realmente buena… ¡porque crecieron con él!" Yokasta Ortega – Madre de joven ultimado en NYC

Presuntamente los sospechosos dispararon dos veces a Ortega en el pecho cuando llegaba a su casa en Quincy Avenue, cerca de Hardin Avenue, en el barrio de Throggs Neck. La madre relató que había abierto la puerta principal para su hijo -quien había olvidado las llaves- y subido a la planta superior para esperar su llegada. Al no oírlo entrar, miró hacia afuera y vio a Jeremy intentando huir de sus atacantes.

“En cuanto me di cuenta de que estaba corriendo, bajé las escaleras a toda prisa y fue entonces cuando vi a Welfy disparándole por la espalda”, contó Yokasta. “Fue terrible”.

La madre corrió hacia su hijo herido, sacudiéndolo y dándole ligeros golpes en el rostro, pero él ya no mostraba signos de vida. Los servicios de emergencia lo trasladaron a Jeremy de urgencia al Jacobi Medical Center, donde falleció aproximadamente una hora después.

“Me alegra que los hayan atrapado, pero nada puede devolverme a mi hijo”, dijo Yokasta. “Arruinaron mi vida. Lo mataron justo delante de mí. Es terrible”.

Los investigadores rastrearon el plan de los asesinos hasta el 28 de marzo de 2025, día en que Toribio activó el dispositivo de localización GPS que Espinal colocó bajo el vehículo de la víctima unos días más tarde, señaló el fiscal Clayton. Así durante varios días pudieron seguir a la víctima, quien llevaba joyas con incrustaciones de diamantes.

La madrugada del crimen Ortega llevaba un reloj con diamantes y una pulsera Cartier en un bolso cruzado Louis Vuitton que le fue robado por la pareja, según relató su hermana Brianna. Además lucía una cadena que no le sustrajeron.

Espinal contaba con múltiples detenciones en su historial; la más reciente había ocurrido en octubre, cuando se le encontró portando una daga durante una parada de tráfico, según los documentos judiciales. Un mes antes condujo en sentido contrario al tráfico al intentar huir de otra parada policial, pero fue arrestado tras desobedecer varias órdenes. Asimismo fue detenido en su domicilio en El Bronx en 2024 después de golpear a un familiar en el rostro y estrangularlo.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Violencia mortal entre “amigos”

En marzo de este año Jeremy Allen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras ser declarado culpable de torturar y asesinar a su amigo de infancia Christopher Hahn (43), en Long Island (NY).

En noviembre de 2024 Brian Cordovano fue sentenciado a 30 años de prisión estatal tras declararse culpable de disparar fatalmente a dos hombres, incluido un amigo de la infancia porque ya no quiso prestarle dinero, en Long Island (NY).

También en octubre de ese año Amir Dickson fue identificado como sospechoso en la paliza mortal que recibió su amigo de infancia Jermaine Jones en El Bronx (NYC). En marzo de 2024 un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso.