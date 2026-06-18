Corte Suprema flexibiliza ley que prohíbe a consumidores de marihuana poseer armas

La Corte Suprema emitió este jueves un fallo unánime este 18 de junio que establece que el consumo regular de marihuana no es un motivo suficiente para procesar penalmente a un ciudadano por poseer un arma de fuego.

La resolución modifica la aplicación de la Ley de Control de Armas de 1968, la cual califica como delito grave que un consumidor ilegal de sustancias controladas tenga armamento, y refuerza la protección de la Segunda Enmienda.

La disputa legal se centró en un ciudadano estadounidense-pakistaní de nombre Ali Hemani, residente de Texas, quien en 2022, durante un registro de su vivienda ejecutado por el FBI debido a investigaciones de otra índole, confirmó a los agentes que poseía una pistola Glock de 9 mm y que consumía marihuana “aproximadamente día por medio”.

En consecuencia, las autoridades federales le imputaron el cargo de posesión ilegal de un arma, un delito que conlleva una pena de hasta 15 años de cárcel.

Fallo inicial de Hemani

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, falló inicialmente a favor de Hemani, fundamentado en que los precedentes constitucionales exigen que las restricciones sigan la tradición histórica del país.

Este tribunal determinó que las normativas pasadas limitan el derecho a portar armas de una persona intoxicada en el momento, pero no avalan el desarme de un individuo sobrio basándose en consumos previos.

Argumentos del gobierno y límites de la sentencia

El Departamento de Justicia defendió la validez de la restricción, bajo la premisa de que la prohibición es constitucional porque se levanta cuando el ciudadano cesa el consumo de la sustancia. Esto ocurre en un contexto donde la Administración Trump promueve la reclasificación de la marihuana a una categoría de menor peligro.

El juez Neil Gorsuch aclaró en el texto de la sentencia que la decisión adoptada por la corte es de alcance limitado.

“Dicho esto, no ponemos en duda que, en ocasiones, el consumo ilícito de marihuana (o de cualquier otra sustancia controlada) por parte de un individuo pueda convertirlo en un peligro para los demás”, escribió el juez. “Pero, insisto, el gobierno niega la necesidad de demostrar tal cosa en este caso”.

Grupos defensores del derecho al porte de armas y otros que abogan por la legalización del cannabis apoyaron a Hemani, al igual que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Estos grupos que se han opuesto a la administración Trump en otros casos relacionados con la Segunda Enmienda respaldaron al Departamento de Justicia.